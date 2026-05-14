‎Mercato OM : Incroyable ! Un mensonge de Greenwood révélé

‎‎Mason Greenwood a-t-il tenté d’éteindre l’incendie avant un mercato délicat à l’OM ? Alors que son avenir semble plus flou que jamais, la récente sortie médiatique de l’attaquant anglais après les Trophées UNFP suscite le doute, au point de faire bondir plusieurs observateurs du football français qui dénoncent déjà un discours de façade.

‎Mercato OM : Une déclaration de Greenwood qui intrigue tout Marseille

‎Lundi soir, sous les projecteurs des Trophées UNFP, Greenwood s’est montré étonnamment rassurant au moment d’évoquer son futur. L’ailier de l’OM n’a pas caché son attachement au championnat français : « Le Championnat français est merveilleux (…) j’espère pouvoir rester », a confié le numéro 10 marseillais.

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‎Une phrase qui aurait pu calmer les supporters olympiens. Pourtant, dans les coulisses du mercato, le bruit d’un départ continue de résonner avec insistance. Car à Marseille, chacun sait qu’un été de transferts obéit rarement aux sentiments. Quand une grosse offre arrive, le romantisme prend souvent le premier avion.

‎Trémoulinas démonte la version Greenwood

‎Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Benoît Trémoulinas n’a pas mâché ses mots. Pour lui, le message envoyé par Greenwood relèverait davantage de la stratégie médiatique que d’une véritable volonté de s’inscrire dans la durée à Marseille. ‎« C’est de la com’ quand il dit qu’il aimerait bien rester », a lâché l’ancien latéral.

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Il a ensuite posé une question centrale du dossier : « Qui est prêt à lâcher 50 millions d’euros pour Greenwood ?! » Une sortie qui résume parfaitement le dilemme olympien : conserver un talent capable de faire gagner des matches ou profiter d’une valeur marchande exceptionnelle.

‎Entre performances brillantes et attitude contestée

‎Le débat ne s’arrête pas aux simples déclarations. Maxime Chanot s’est lui aussi montré particulièrement sceptique sur la sincérité du discours du joueur : « C’est du cinéma. Bien sûr que c’est du cinéma. La langue de bois, on la connaît. C’est ce qu’est en train de faire Greenwood », a-t-il estimé. ‎Mais le défenseur luxembourgeois nuance également son jugement.

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« On est tous d’accord que les quatre-cinq derniers matchs de Greenwood, c’était scandaleux dans l’attitude. D’un côté qualitatif, c’est le joueur de l’année à l’Olympique de Marseille, en tout cas, c’est le joueur qui a fait gagner l’OM. S’ils sont dans cette position-là, ils peuvent quand même lui dire un grand merci », a-t-il déclaré.