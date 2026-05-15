ASSE :Quelle équipe de Saint-Etienne face à Rodez ? la compo

Quelle sera la compo de l’ASSE face à la « redoutable » équipe de Rodez AF ? Philippe Montanier va-t-il reconduire celle qui a étrillé Amiens (5-0) ?

ASSE-Rodez : Priorité aux joueurs ayant l’expérience des barrages

L’ASSE se méfie sérieusement de Rodez AF, son adversaire de play-off 2, ce vendredi (20h30) au stade Geoffroy-Guichard. L’équipe de Didier Santini a renversé le Red Star sur le terrain du club audonien (2-3) en play-off 1. Philippe Montanier ne l’a pas caché en conférence de presse d’avant-match : « Ça va être un adversaire redoutable ».

Face aux Ruthénois, invaincus en championnat depuis novembre 2025, les Stéphanois auront besoin d‘une équipe motivée et hyper efficace. Le soutien de leur public pourrait ne pas être suffisant, comme a prévenu leur entraîneur. Philippe Montanier devrait aligner des joueurs qui ont l’expérience de ce genre de match couperet. Un match qu’il a présenté comme « une demi-finale de coupe ».

« On est plusieurs dans le groupe à avoir connu ces play-offs, certains avec succès. L’avoir déjà vécu peut aider les joueurs, c’est un plus pour diffuser la sérénité et la détermination », a-t-il souligné.

Larsonneur et Nadé titulaires, Pedro et Gadegbeku sur le banc

Cela étant, Gautier Larsonneur devrait retrouver sa place de gardien numéro et de capitaine, après avoir manqué le dernier match contre Amiens. En défense, Mickaël Nadé devait revenir dans l’équipe. Il avait démarré sur le banc, lors de la dernière journée du championnat. Kevin Pedro (20 ans) est certes revenu de blessure, mais Dennis Appiah devrait être préféré, grâce à son expérience.

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Au milieu, il est fort probable qu’Aïmen Moueffek prenne la place du jeune Luan Gadegbeku (19 ans), qui n’est pas encore aguerri pour un tel match, à élimination directe. En l’absence d’Augustine Boakye, suspendu, Igor Miladinovic devrait intégrer le onze de départ.

Davitashvili pressenti à la place de Duffus

En attaque, Zuriko Davitashvilli devrait être aligné d’entrée de jeu, à la place de Joshua Duffus. Ce dernier a certes réussi un doublé contre Amiens (dernier du championnat et relégué), mais il a souffert d’une douleur à la cheville et avait été sorti du match, samedi dernier.

La compo probable de l’ASSE contre Rodez AF :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, Le Cardinal, M. Nadé, B. Old

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, M. Bernauer, J. Ferreira, K. Pedro, L. Gadegbeku, J. Duffus, D. N’Guessan