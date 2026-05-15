Mercato Toulouse : Un gros coup à 1,2M€ se prépare au milieu

Le Toulouse FC continue d’activer plusieurs pistes en vue du prochain mercato estival. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le club haut-garonnais s’intéresse désormais à Miguel Chaiwa, jeune international zambien actuellement sous contrat avec Hibernian FC.

Mercato Toulouse FC : Miguel Chaiwa ciblé Carles Martinez

Le Toulouse FC prépare activement son recrutement pour la saison prochaine. Désireux de renforcer son entrejeu avec un profil jeune et prometteur, le Toulouse FC aurait jeté son dévolu sur Miguel Chaiwa, selon les informations du journaliste Rudy Galetti.

Âgé de seulement 21 ans, le milieu défensif évolue actuellement sous les couleurs d’Hibernian FC, quatrième du championnat écossais. Arrivé l’été dernier en provenance des Young Boys contre environ 800 000 euros, le joueur zambien s’est rapidement imposé dans l’effectif écossais grâce à son impact physique et son activité défensive.

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International zambien à 16 reprises, Miguel Chaiwa a disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues cette saison pour deux buts inscrits. Le milieu africain s’est notamment illustré lors des qualifications pour la Ligue Europa Conférence avec une réalisation face au Legia Varsovie.

Une concurrence importante dans ce dossier

Le Toulouse FC devra toutefois composer avec plusieurs prétendants européens. Toujours selon Rudy Galetti, le Genoa, le Club Bruges et le Celtic Glasgow surveillent également la situation du joueur depuis plusieurs semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Hibernian, Miguel Chaiwa est aujourd’hui valorisé à 1,2 million d’euros par Transfermarkt.

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