Mercato RC Lens : Un gros départ se confirme

Le RC Lens va perdre l’un de ses cadres à l’issue de la saison. En fin de contrat chez les Sang et Or, Adrien Thomasson devrait poursuivre sa carrière au Stade Rennais, où Franck Haise souhaite rapidement s’appuyer sur des joueurs d’expérience.

Mercato RC Lens : Un cadre fait ses adieux aux Sang et Or

Le public de Bollaert avait sans doute assisté aux derniers pas d’Adrien Thomasson sous le maillot du RC Lens mercredi face au PSG. Arrivé dans l’Artois durant l’hiver 2023 en provenance de Strasbourg, le milieu de terrain de 32 ans va poursuivre sa carrière au Stade Rennais après plusieurs saisons marquantes sous les couleurs lensoises.

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Selon les informations du Parisien, les discussions entre le joueur et les dirigeants rennais ont abouti à un accord ces derniers jours. Auteur d’une saison solide sous les couleurs lensoises, Thomasson a encore pesé dans le jeu des Sang et Or avec 4 buts et 10 passes décisives en 34 rencontres.

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Son profil expérimenté et sa constance ont convaincu l’entraîneur du club breton, Franck Haise, qui l’a connu lorsqu’il officiait sur le banc lensois, et qui suivait sa situation depuis un moment. Le Paris FC s’était renseigné et quelques intérêts venus de Quatar, mais le projet rennais a fini par faire pencher la balance.

Des retrouvailles en Bretagne

En Bretagne, Adrien Thomasson ne débarquerait pas en terrain inconnu. Le milieu lensois retrouverait plusieurs anciens visages du Racing, dont Brice Samba et le président Arnaud Pouille, mais aussi Valentin Rongier, avec qui il partage un lien fort depuis leurs années nantaises.

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En fin de contrat le 30 juin, Thomasson avait choisi de ne pas prolonger à Lens malgré une proposition transmise par les Sang et Or. Après deux saisons et demie dans l’Artois, le milieu de terrain estime visiblement que le moment est venu de tourner la page et de repartir sur un nouveau cycle.

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Libre, il devrait signer un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option. Son futur salaire serait estimé entre 200 000 et 250 000 euros mensuels, soit près du double de l’offre formulée par le RC Lens.