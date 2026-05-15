‎OM-Stade Rennais : Quentin Merlin sans pitié pour Marseille

‎Avant le choc entre l’OM et le Stade Rennais au Vélodrome, Quentin Merlin n’a laissé aucune place aux sentiments envers son ancien club. Il a envoyé un message clair : les Bretons viendront en Provence pour frapper fort.

‎Quentin Merlin affiche la couleur avant OM-Stade Rennais

‎Le rendez-vous entre l’OM et le Stade Rennais ne ressemble pas à une simple affiche de fin de saison. Derrière les enjeux comptables se cache une bataille nerveuse où chaque point peut redessiner l’avenir européen des deux formations. D’un côté, un Marseille fragilisé par une saison en dents de scie ; de l’autre, un Rennes euphorique, convaincu que le podium reste à portée de crampons.

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‎Et au milieu de cette tension se trouve Quentin Merlin. L’ancien Marseillais n’a pas choisi la diplomatie avant de retrouver le Vélodrome. En zone mixte, le latéral gauche a envoyé un message qui résonne comme une promesse de combat : « Si on doit tous finir avec des crampes, on le fera ! » Une déclaration sans détour, presque guerrière, qui traduit l’état d’esprit rennais avant ce déplacement capital.

‎Rennes rêve grand, Marseille joue gros

‎Le club breton aborde cette rencontre avec une sérénité nouvelle. Sous l’impulsion de Franck Haise, le Stade Rennais s’est offert une dynamique qui change tout. Déjà assuré d’une place européenne, le club peut encore viser plus haut, jusqu’à une qualification directe en Ligue des champions selon les résultats du week-end.

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‎L’entraîneur rennais n’a d’ailleurs pas masqué ses ambitions. « Nous allons y aller avec de l’ambition et beaucoup de pression », a confié Franck Haise, avant d’ajouter : « Je ne pensais pas il y a trois mois que l’on pourrait être en train de se battre pour la 3e place. » Malgré l’absence du gardien suspendu Brice Samba, le SRFC veut jouer sa chance jusqu’au bout.

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‎Pour Marseille, l’équation est plus lourde encore. Une victoire pourrait relancer l’OM dans la course à la Ligue Europa, alors qu’un faux pas ferait planer le spectre d’une fin de saison frustrante. Dans un Vélodrome annoncé moins incandescent qu’à l’habitude, conséquence d’un ras-le-bol perceptible chez certains supporters, les Olympiens devront pourtant retrouver leur fierté.

‎Le Vélodrome, ultime théâtre d’un match sous haute tension

‎Ce duel pourrait aussi se jouer dans les têtes. Rennes arrive libéré, porté par l’idée d’une saison déjà réussie. Marseille, lui, évoluera avec une pression immense, presque étouffante. C’est souvent dans ce type de scénario que les rencontres basculent sur un détail, un contre favorable ou une nervosité mal maîtrisée.

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Esteban Lepaul, lui, sait parfaitement ce qui l’attend dans l’enceinte marseillaise. Mais il ne cache ni excitation ni respect : « En termes d’ambiance, c’est ce qui peut se faire de mieux en France, ça va être un match incroyable. » Une phrase qui résume toute l’ambivalence du moment : admirer le Vélodrome… tout en rêvant d’y faire taire Marseille.