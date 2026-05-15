ASSE – Rodez : Montanier s’arme contre une équipe redoutable

L’entraineur de l’ASSE présente le match contre Rodez comme une demi-finale de coupe. Il s’attend donc à une rencontre difficile, même avec l’avantage de terrain.

ASSE : Geoffroy-Guichard, un atout contre Rodez, « mais ce n’est pas suffisant »

L’ASSE affrontera Rodez AF, vendredi (20h30). Les deux équipes tenteront de décrocher une place pour les barrages, contre le 16e de Ligue 1. Les Verts bénéficieront du soutien de leurs supporters à Geoffroy-Guichard. Philippe Montanier ne sous-estime pas l’apport du peuple vert, mais il estime que cela pourrait ne pas compter.

« On a la chance de jouer à domicile. C’est un atout, même si ce n’est pas suffisant. On l’a vu avec le Red Star », a-t-il rappelé. Pour rappel, RAF a éliminé le Red Star (2-3) lors du match de play-off 1, mardi, au stade Bauer à Saint-Ouen.

RAF n’arrivera pas à Saint-Etienne en baisse de régime

Pour l’entraîneur des Verts, l’équipe de Didier Santini a certes joué mardi, mais elle n’arrivera pas à Saint-Etienne diminuée. « J’ai connu la position de Rodez AF avec le RC Lens et je ne suis pas sûr que l’enchaînement des matchs entre en ligne de compte. Je ne table en tout cas pas sur une baisse de régime de cette équipe », a-t-il prévenu, à la veille du play-off 2.

L’ASSE a terminé la saison à la 3e place au classement, alors que Rodez était 5e. Cependant, Philippe Montanier se méfie du club de l’Aveyron, comme il l’a confié en conférence de presse d’avant-match : « Le club du RAF fait des trucs extraordinaires. […]. Ça va être un adversaire redoutable ».

Montanier a préparé son équipe pour une demi-finale de coupe

Malgré tout, le coach des Stéphanois fait confiance à son équipe pour passer le cap Rodez. Avec les retours de Gautier Larsonneur et Kevin Pedro, mais aussi la disponibilité de Julien Le Cardinal et Joshua Duffus, il est plus confiant.

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« On retrouve beaucoup d’énergie, de forces vives. […]. C’est une demi-finale de Coupe, avec l’objectif de se qualifier pour une finale […]. Ça peut aller aux penalties, on les a travaillés, on le fait régulièrement. Au-delà de ça, il va falloir qu’on soit forts dans tous les domaines pour arriver à battre cette équipe de Rodez », a déclaré Philippe Montanier.