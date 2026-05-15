Mercato : Ça chauffe entre le PSG et Arsenal !  

Le PSG et Arsenal s’arrachent un milieu offensif portugais. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : Arsenal défie le PSG pour Mateus Fernandes

Arsenal s’immisce dans les plans parisiens. Bien décidés à renforcer leur entrejeu, les Gunners pose les pions pour chiper Mateus Fernandes au PSG cet été. Le club londonien transforme ainsi un dossier qui semblait promis aux champions de France en un véritable bras de fer européen.

Ce prodige portugais de 21 ans connaît une forte ascension. Arrivé en Premier League via Southampton en 2024, l’ancien du Sporting a rapidement rebondi chez les Hammers de West Ham après la relégation des Saints. Son engagement avec le club londonien court jusqu’en juin 2030. Un bail de longue durée qui n’effraie toutefois pas ses courtisans.

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Ses performances éclatantes ont réveillé l’intérêt des géants. Si Chelsea et Manchester United surveillent sa progression, c’est bien le Paris SG qui occupait jusqu’ici la pole position. Mais le paysage change. Selon les révélations du Times, Arsenal se positionne désormais fermement pour doubler la concurrence française.Mikel Arteta attend la fin de la saison pour passer à l’attaque.

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La stratégie des Gunners dépend étroitement du classement final de Premier League. Une relégation de West Ham en Championship faciliterait grandement l’opération. Arsenal guette donc la moindre faiblesse des Hammers pour rafler la mise et s’offrir le talent portugais. Sur Transfertmarkt, Mateus Fernandes vaut 35 millions d’euros. Cette saison, le Portugais a disputé 34 matchs de Premier League avec West Ham, a inscrit 3 buts et délivré 3 offrandes.