PSG: 100M€ ! Bournemouth lâche une bombe pour Junior Kroupi

Révélation de la saison en Premier League, Eli Junior Kroupi est l’un des attaquants les plus convoités sur le marché. Mais il faudra se montrer très convaincant pour espérer faire craquer son club, Bournemouth, qui refuse de le lâcher cet été.

Mercato PSG : Bournemouth ferme la porte à double tour pour Junior Kroupi

Nommé parmi les meilleurs jeunes de la saison en Premier League, Eli Junior Kroupi fait le bonheur de Bournemouth pour sa première saison dans le championnat anglais. Avec 12 buts, l’ancien avant-centre du FC Lorient a égalé un record pour un adolescent lors de sa première saison en Premier League.

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Il n’en fallait pas plus pour voir presque tous les grands clubs européens, notamment Manchester City, Liverpool, Chelsea, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain débarquer à Londres pour le recruter lors du prochain mercato estival. Mais la direction des Cherries ne compte pas vendre Eli Junior Kroupi, un an seulement après son arrivée.

Au micro du média 365Scores, le directeur sportif de Bournemouth, Tiago Pinto, a ouvertement assuré que l’international espoir français de 19 ans ne quittera pas le club, même pour une proposition de 100 millions d’euros.

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« Kroupi ne quittera pas le club. Son contrat court sur plus de quatre ans, il ne comporte aucune clause libératoire et il ne partira nulle part. Nous ne vendrons pas Kroupi, même si nous recevons des offres de 100 millions d’euros. C’est totalement hors de question », a confié l’ancien défenseur du Sporting Portugal.

Les dirigeants de Bournemouth espèrent compter sur Eli Junior Kroupi pour la saison 2026/27 et lui proposent un rôle plus important dans son effectif. Le natif de Lorient va donc snober les cadors qualifiés régulièrement en Ligue des Champions pour poursuivre son développement dans un environnement déjà familier et stable.

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Sous contrat avec Bournemouth jusqu’au 30 juin 2030, Junior Kroupi est coté à 40 millions d’euros sur Transfermarkt. Le PSG va donc devoir se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine.