Grand coup de balai à l’OM : 7 départs confirmés en interne

La tendance se confirme. L’OM, confronté à des difficultés financières, prévoit une vaste opération de dégraissage cet été. La Provence dévoile ce vendredi la liste des joueurs que le club phocéen ne veut plus.

Mercato OM : Le dégraissage débute, 7 joueurs vont s’en aller

L’Olympique de Marseille va clore un exercice 2025-2026 décevant, avec avec la réception du Stade Rennais ce dimanche. Les tribunes du Vélodrome seront certainement hostiles face au bilan de l’équipe. En attendant, l’OM amorce déjà une révolution en interne. L’entraîneur Habib Beye ne sera pas reconduit au-delà de cette ultime journée.

L’OM va surtout basculer dans une ère de rigueur budgétaire sans précédent. Car l’absence de qualification en Ligue des Champions, combiné au déficit confirmé par la DNCG, impose une réduction drastique de la masse salariale. Plusieurs joueurs seront ainsi invités à quitter le navire OM dans le but de soulager un peu les finances.

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La Provence s’est penché sur ce dégraissage à venir et révèle que sept Olympiens sont déjà fixés sur leur sort. Les éléments prêtés à l’OM, à savoir Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri, ne seront donc pas conservés. Ils regagneront leurs clubs respectifs dès l’ouverture du mercato estival.

Balerdi, Hojbjerg, Rulli et Aubameyang sont déjà prévenus

Plus symbolique encore, la direction de l’OM ambitionne de se séparer de ses cadres les plus onéreux. Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli et Pierre-Emerick Aubameyang auraient déjà informés qu’ils n’étaient plus désirés en interne. Leurs agents s’activent désormais pour leur dénicher des points de chute.

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L’Olympique de Marseille semble même prêt à faire des sacrifices financiers afin de se libérer de ces contrats onéreux. La nouvelle direction de l’OM, via ce dégraissage, espère assainir ses comptes tout en entamant une reconstruction profonde.