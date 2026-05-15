Mercato : le Stade Rennais déniche un crack en PL, c’est du lourd !  

La direction du Stade Rennais fonce sur un défenseur français en Angleterre en vue du prochain mercato estival. Burnley a fixé le tarif pour son solide roc.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne un roc français

Le Stade Rennais joue gros à Marseille. Ce choc au Vélodrome, lors de la 34e journée, décidera de tout. Une victoire ouvrirait les portes de la Ligue des Champions. Une défaite, en revanche, obligerait les Bretons à se contenter de la Ligue Europa. Quoi qu’il arrive, les hommes de Franck Haise vont disputer une compétition européenne la saison prochaine.

En coulisses, la direction du Stade Rennais s’active déjà. Le milieu de terrain va s’étoffer avec l’arrivée imminente d’Adrien Thomasson. Le capitaine du RC Lens, libre de tout contrat, a refusé de prolonger chez les Sang et Or. Selon Ouest-France, les discussions touchent au but. En chipant Thomasson au Paris FC et à ses courtisans étrangers, le SRFC réalise un premier coup XXL avant même l’ouverture officielle du marché.

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La défense est aussi une priorité. Jérémy Jacquet part, il faut un successeur de poids. Ainsi donc, Rennes cible Maxime Estève. L’ancien Montpelliérain est devenu un pilier incontournable de Burnley. Malgré la relégation de son club en Championship, le défenseur de 23 ans a vu sa cote s’envoler. Il a paraphé un bail jusqu’en 2030.

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Le prix fixé a de quoi glacer les ambitions bretonnes. Burnley réclame entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer son joueur, déjà suivi par des cadors de Premier League et de Bundesliga. Pour le Stade Rennais, le prix est un peu élevé. Faut-il briser la tirelire pour Estève ou dénicher une alternative plus abordable ? Tout dépendra de la qualification européenne finale.