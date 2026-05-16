ASSE : Qui est le meilleur adversaire pour les barrages ?

Lequel des trois probables adversaires de l’ASSE pour les barrages est prenable ? L’OGC Nice, l’AJ Auxerre ou Le Havre AC ?

Barrages : L’ASSE attend Nice, Auxerre ou Le Havre

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Vainqueur du play-off 2 contre Rodez AF, aux tirs au but (7-6), l’ASSE affrontera le 16e de la Ligue 1 lors des barrages. La première manche aura lieu au stade Geoffroy-Guichard, le jeudi 21 mai, tandis que le match retour est prévu sur le terrain de l’adversaire des Verts, le dimanche 24 mai.

Entretemps, les Stéphanois doivent patienter avant de connaître leur adversaire. Il sera connu à l’issue de la 34e et dernière journée de Ligue 1, dimanche soir. Les trois potentiels adversaires des Verts sont : l’OGC Nice, l’AJ Auxerre ou Le Havre AC.

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Les Niçois sont certes 16es au classement avant l’ultime journée de championnat, mais ils n’ont qu’un point de retard sur les Auxerrois et les Havrais. Ils peuvent donc profiter d’un possible faux pas de ces derniers pour se sauver. C’est donc encore l’incertitude autour de l’identité de l’équipe qui affrontera l’AS Saint-Etienne.

Montanier : « Pas de préférence, on prendra celui qui arrivera »

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Interrogé sur l’adversaire idéal pour son équipe, Philippe Montanier assure qu’il n’a pas de préférence.« Une préférence pour les barrages ? Non, pas du tout. On prendra ce qui arrivera », a-t-il répondu dans un premier temps.

« De toute façon qu’on ait une préférence ou pas, ça n’a aucune influence. Ce qui est sûr, c’est que ça sera une équipe de Ligue 1 avec beaucoup de qualités. Il faut être prêt à ça », a-t-il commenté ensuite.

Le HAC, l’adversaire à éviter, l’OGC Nice plus abordable

En se référant aux statistiques de ces trois clubs en Ligue 1 cette saison, l’adversaire à éviter pour l’ASSE est le HAC. En plus d’être mieux classée (14e), l’équipe normande a concédé moins de défaites. Soit 13 contre 16 pour le Gym et 16 pour l’AJA.

Sur le papier, l’équipe la plus abordable pour les Stéphanois est l’OGC Nice, actuel 16e et provisoirement barragiste. Elle a concédé 60 buts en 33 matchs et possède la pire attaque du championnat, en dehors du FC Metz, qui a encaissé 76 buts et est déjà relégué en Ligue 2.

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Cependant, tout ça est aléatoire ! Seule la réalité du terrain décidera du sort de l’AS Saint-Etienne contre le barragiste de Ligue 1, peu importe ses statistiques.