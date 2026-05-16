‎ASSE-Rodez : Maubleu balance de gros aveux après la qualif

‎Entré au moment le plus important du match face à Rodez, Brice Maubleu a transformé une séance de tirs au but sous haute tension en démonstration de sang-froid. Le gardien de l’ASSE a livré des confidences fortes sur les coulisses de cette qualification qui pourrait changer la fin de saison stéphanoise.

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‎Dans une soirée où les nerfs ont davantage parlé que le football champagne, l’ASSE a trouvé son sauveur au moment où le stade retenait son souffle. Alors que la qualification se jouait à pile ou face, le staff stéphanois a sorti une carte préparée dans l’ombre : l’entrée de Brice Maubleu juste avant les tirs au but. Un choix loin d’être improvisé.

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‎Le gardien n’a d’ailleurs rien caché après la rencontre. « Oui, ma rentrée c’était prévu, on en a parlé avec le coach hier, on a fait des pénaltys toute la semaine, on a bossé », a-t-il confié. Une phrase qui éclaire le travail stratégique mené en amont. Dans le football moderne, les séances de tirs au but ne relèvent plus du hasard. Elles se répètent, se décortiquent et parfois… elles récompensent les audacieux.

‎Les aveux de Maubleu après son immense soirée

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‎Le héros du soir aurait pourtant pu vivre une tout autre histoire. Car avant de devenir le mur des Verts, Maubleu a lui-même connu un instant de doute. Le gardien a raté son propre penalty, un moment qu’il raconte avec franchise et une pointe d’autodérision. ‎« Je savais que je pouvais les arrêter, mais les tirer, c’est plus dur que ça en a l’air. J’ai raté, j’ai mal frappé », a reconnu le portier stéphanois.

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Mais la beauté du sport réside justement là : trébucher une seconde avant de devenir décisif la suivante. ‎Et quelle réponse derrière ! Auteur de plusieurs arrêts spectaculaires, Maubleu a fini par renverser le scénario. « Quand on rentre, qu’on arrête les deux premiers, on se dit qu’il ne peut rien nous arriver », a-t-il soufflé, encore porté par l’adrénaline d’une soirée qui restera sans doute gravée dans sa carrière.

‎Une qualification, oui… mais un avertissement aussi

‎L’euphorie n’a pourtant pas effacé la lucidité. Si l’ASSE poursuit son rêve de montée, Brice Maubleu refuse tout emballement. Son analyse du contenu du match sonne presque comme un rappel à l’ordre envoyé au vestiaire.‎ « Si on veut exister contre une équipe de Ligue 1, il faudra qu’on fasse beaucoup mieux que ce soir », a prévenu le gardien. Un constat fort qui résume parfaitement la situation des Verts : qualifiés, soulagés, mais encore loin du niveau exigé pour espérer franchir l’ultime obstacle.

‎Ce discours n’a rien d’anodin. Rodez restait sur une impressionnante dynamique sans défaite et Saint-Étienne a souffert dans les duels, techniquement aussi. Maubleu lui-même l’assume : « Il faudra faire plus dans les duels, techniquement un peu plus de partout ». Traduction : la qualification est magnifique, mais elle ne garantit rien.

‎Maubleu, le symbole d’une ASSE qui refuse de mourir

‎Dans les barrages, la manière compte rarement autant que le résultat. Et les Verts viennent peut-être d’apprendre une leçon essentielle : survivre est parfois plus important que séduire. ‎« L’objectif c’est vraiment de passer (…) qu’on soit beau ou pas, il faut gagner », a résumé Maubleu avec une honnêteté presque brutale.

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Derrière la formule, une vérité de vieux briscard : dans ces matchs couperets, l’émotion l’emporte souvent sur le style. ‎L’ASSE avance donc encore, portée par un gardien entré pour quelques minutes et devenu géant le temps d’une nuit.