Mercato : C’est fait ! José Mourinho revient au Real Madrid

En pleine crise sportive, le Real Madrid s’apprête à connaître un profond bouleversement à tous les niveaux. Sur le banc, José Mourinho devrait remplacer Alvaro Arbeloa pour mettre de l’ordre dans le vestiaire.

Mercato : José Mourinho de retour au Real Madrid : c’est fait à 99,9%

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La presse espagnole ne laisse plus guère de place au doute : José Mourinho, actuellement en poste au Benfica Lisbonne, résiliera son contrat cet été, soit un an avant son terme, pour revenir prendre la succession d’Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Le journal Marca assure même que la probabilité de voir le technicien portugais revenir chez les Merengues est de 99,9%.

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De son côté, le quotidien barcelonais Sport évoque un accord de principe entre Florentino Pérez et Mourinho. Selon la première source, le coach de 63 ans possède une clause dans son contrat lui permettant de discuter avec un autre club.

« The Special One » va donc faire son retour, 13 ans après son départ, lui qui avait gardé les rênes du club entre 2010 et 2013 (un championnat d’Espagne et une Coupe d’Espagne remportés). Il aura pour mission principale de réunifier un vestiaire sous tension, alors que le Real Madrid boucle la saison 2025-2026 sans le moindre trophée.

José Mourinho attendu à Madrid dans une semaine

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Sauf improbable revirement de situation, José Mourinho devrait bel et bien succéder à Alvaro Arbeloa. La direction madrilène s’est décidée et a été confortée dans ses choix par les récents événements au club, notamment la sortie offensive de Kylian Mbappé envers son entraîneur après le match contre Oviedo jeudi soir.

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Pour les décideurs madrilènes, seul Mourinho a le profil pour remettre de l’ordre au sein du club. Sa nomination devrait intervenir à la fin de saison, le 23 mai prochain. Le processus électoral autour de la présidence du Real Madrid ne devrait pas perturber son arrivée.