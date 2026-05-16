OM-SRFC : Beye lance un gros avertissement avant le choc

Pour Habib Beye à l’OM, l’heure n’est plus aux regrets mais à la responsabilité. Avant un choc aux allures de finale européenne face au Stade Rennais, le sénégalais a affiché un discours ferme : pas question pour les Olympiens de regarder la Ligue Europa avec dédain.

‎Un OM dos au mur avant un rendez-vous capital face au Stade Rennais

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‎Le décor est posé : dimanche soir, le Vélodrome ne respirera pas seulement le football, mais aussi une certaine urgence. Sixième avant cette dernière journée de championnat, l’OM joue gros face à un concurrent direct, Rennes, installé juste devant au classement. Une victoire ouvrirait aux Phocéens les portes de la Ligue Europa, grâce à une meilleure différence de buts.

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‎Pour Habib Beye, le message est clair : ce rendez-vous dépasse largement le simple cadre d’un dernier match de saison. En conférence de presse, le technicien n’a laissé aucune place à l’ambiguïté : « Lorsque vous êtes l’OM, vous devez participer à la Coupe d’Europe », a-t-il insisté, rappelant qu’un club du standing marseillais ne peut s’autoriser une absence continentale.

‎Habib Beye refuse de minimiser la Ligue Europa

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‎Là où certains pourraient voir un lot de consolation après l’échec dans la course à la Ligue des champions, Beye adopte une lecture totalement différente. Le technicien refuse catégoriquement l’idée d’une compétition secondaire. Son ton, presque offensif, traduit une volonté de remobiliser un groupe marqué par une saison frustrante.

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‎« Hors de question de galvauder une compétition comme la Ligue Europa. Ce n’est pas une compétition au rabais », a martelé l’ancien entraîneur rennais. Une déclaration forte, presque symbolique, dans un football français souvent obsédé par la seule Ligue des champions. Car derrière ses mots, une réalité économique et sportive existe : exister en Europe reste vital pour la progression d’un club.

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‎Cette prise de position n’est pas anodine. Marseille a parfois souffert d’un manque de continuité ces dernières saisons, alternant ambitions élevées et déconvenues brutales. En valorisant la Ligue Europa, Beye tente aussi de réinstaller une culture de l’exigence : mieux vaut construire durablement que courir après des rêves mal préparés.

‎Une saison contrastée que Marseille veut terminer avec dignité

‎Le constat demeure toutefois amer. L’OM n’a jamais réellement réussi à s’installer dans la lutte pour le podium. Éliminés prématurément en Ligue des champions, sortis en Coupe de France face à Toulouse, les Marseillais ont vu plusieurs occasions leur filer entre les doigts. ‎Pour autant, Habib Beye refuse le procès global avant même la dernière échéance.

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« À partir du moment où l’objectif de la Ligue des champions n’est plus atteignable, il faut se concentrer sur l’objectif qui est le nôtre aujourd’hui », a-t-il expliqué avec pragmatisme. Le mot-clé de sa communication ? Le focus. Rennes, rien que Rennes. ‎Le succès obtenu récemment au Havre a redonné un souffle à un collectif parfois vacillant mentalement. Et dans un Vélodrome chauffé à blanc, Marseille sait qu’un dernier effort pourrait modifier le regard porté sur cette saison.

‎Le vrai enjeu : sauver l’élan européen de Marseille

‎Alors, une qualification en Ligue Europa sauverait-elle la saison de l’OM ? La réponse mérite nuance. Non, car l’objectif initial restait la Ligue des champions. Mais oui, en partie, parce qu’un échec total laisserait une sensation d’immense gâchis. ‎Habib Beye, lui, balaie la formule du “ce n’est pas si mal”.

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Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye finalement maintenu ?

« Si on se qualifie, il faudra avoir la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là », a-t-il affirmé. En d’autres termes : arrêter de regarder ce qui a été perdu et mesurer ce qui peut encore être gagné. ‎Dans cette approche, le coach marseillais envoie aussi un message à son vestiaire : un grand club se juge autant dans ses rebonds que dans ses succès. Face à Rennes, l’OM ne jouera pas seulement une place européenne. Il jouera une part de sa crédibilité.