Mercato OM : Un piston veut claquer la porte  

Le divorce est possible cet été. Malgré une saison où il fut l’un des rares à surnager, Timothy Weah pourrait déjà quitter l’OM. L’international américain n’écarte aucune option.

Mercato OM : Timothy Weah sur le départ ?

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L’OM a souffert, mais Timothy Weah a tenu son rang. Recruté l’été dernier à la Juventus pour 15 millions d’euros, le joueur a séduit ses entraîneurs successifs. Roberto De Zerbi et Habib Beye ont apprécié ses performances. Utilisé comme latéral droit ou parfois plus haut sur l’aile, il a apporté une stabilité précieuse dans un effectif souvent déboussolé.

Mais cette idylle pourrait s’arrêter lors du prochain mercato. Marseille fait face à une situation compliquée. L’absence de qualification en Ligue des Champions creuse un gouffre financier. Dès lors, personne n’est intouchable. Pour renflouer les caisses, la direction pourrait sacrifier des joueurs arrivés il y a seulement un an.

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Paixao, Medina ou Timber sont sur la sellette. Weah l’est aussi. Ce vendredi, en conférence de presse avant l’ultime duel face à Rennes, l’ancien Parisien est revenu sur cette saison difficile. L’Américain n’a pas encore entamé des discussions avec ses dirigeants. « Je n’ai pas discuté de tout avec ma direction. Je ferai tout pour aider mon club », a-t-il dit. Timothy Weah attend la fin de la Coupe du monde pour s’asseoir à la table des négociations.

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Aujourd’hui, il se dit 100% marseillais, mais cette loyauté n’exclut pas un transfert estival. Le calendrier impose de toute façon une attente. Dès la Ligue 1 achevée, l’ancien Lillois s’envolera pour les États-Unis afin de disputer le Mondial à domicile. Ce n’est qu’après cette compétition internationale qu’il rencontrera le nouveau président Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le futur directeur sportif. Ensemble, ils trancheront.