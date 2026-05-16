‎Mercato PSG : Esteban Lepaul en route pour le Paris SG ?

‎Esteban Lepaul pourrait-il être le futur crack du PSG au cours du mercato ? Auteur d’une saison qui a bouleversé la hiérarchie offensive en Ligue 1, l’attaquant du Stade Rennais attirerait les regards du Paris Saint-Germain.

‎Mercato PSG : Le Paris SG surveille-t-il vraiment Esteban Lepaul ?

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‎À Paris, le recrutement n’est jamais une affaire de hasard. Derrière les grandes affiches et les stars mondiales, le club de la capitale cherche aussi des profils capables d’apporter une efficacité immédiate sans bouleverser l’équilibre du vestiaire. Dans cette logique, Esteban Lepaul apparaît comme un dossier crédible. Son profil de finisseur, son sens du placement et sa capacité à convertir peu d’occasions en buts collent à une idée de football plus verticale et pragmatique.

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‎L’intérêt supposé du PSG, selon Sports, s’explique également par un besoin précis : disposer d’une alternative offensive fiable derrière les titulaires, notamment pour accompagner un calendrier surchargé entre championnat et compétitions européennes. Luis Enrique apprécie les joueurs capables d’évoluer dans un collectif exigeant techniquement, et le Rennais semble cocher plusieurs cases.

‎Une ascension éclair qui change la donne

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‎Il y a encore un an, peu d’observateurs imaginaient Esteban Lepaul au cœur des discussions du mercato européen. Son arrivée à Rennes ressemblait davantage à un pari intelligent qu’à une certitude absolue. Pourtant, l’attaquant a transformé le scepticisme en admiration grâce à une efficacité redoutable devant le but.

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‎Avec une implication majeure dans les performances offensives rennaises, sa valeur a naturellement explosé. Rennes sait qu’il possède désormais un actif rare : un attaquant français performant, mature à 26 ans et encore capable de franchir un palier. Dans un marché où les buteurs se négocient à prix d’or, le club breton n’a aucune raison de céder à la précipitation.

‎Rennes tient bon… et le joueur envoie un message fort

‎Contrairement à certains feuilletons estivaux, le principal concerné ne souffle pas sur les braises. En conférence de presse, Esteban Lepaul a même laissé entendre qu’un départ n’était pas sa priorité immédiate. ‎« Mon avenir sera rennais. Il y a des objectifs qui j’espère seront réalisés, et la prochaine étape pour moi sera de réaliser une saison complète avec un club qui joue l’Europe. Là, cela cocherait parfaitement, par rapport au projet où je me suis inscrit également », avait-il lâché.

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« Tout colle pour rester et faire une saison à 40-42 matches avec l’Europe », a déclaré l’attaquant. ‎Cette phrase mérite une lecture attentive : Lepaul ne ferme aucune porte, mais pose une condition claire : un projet européen ambitieux. En d’autres termes, si Rennes décroche l’Europe et lui offre un environnement compétitif, le PSG pourrait devoir patienter.

‎Paris doit-il accélérer ou attendre ?

‎La vraie question est là : Paris doit-il investir dès cet été ? Stratégiquement, le dossier présente autant d’avantages que de risques. Esteban Lepaul représente un profil français, déjà acclimaté à la Ligue 1, avec une marge de progression encore réelle. Mais son coût pourrait rapidement grimper face à l’intérêt de Monaco ou des clubs italiens.

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‎Dans les bureaux du PSG, le timing pourrait être décisif. Car une saison européenne réussie avec Rennes renforcerait encore la cote du joueur. Le club parisien le sait mieux que quiconque : dans le football moderne, attendre peut parfois coûter beaucoup plus cher que d’agir vite.