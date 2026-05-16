‎Paris FC-PSG : Kombouaré veut gâcher la fête au Paris SG

‎‎À l’heure où le PSG s’avance en patron du football français, le Paris FC veut éviter le rôle du figurant dans ce derby francilien. Antoine Kombouaré, fidèle à son franc-parler, a fixé le cap avant ce derby de Ligue 1.

‎Paris FC-PSG : Kombouaré refuse le costume du spectateur

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‎Il y a des matches où tout semble écrit d’avance. Puis il y a ceux où un entraîneur refuse la fatalité. Avant cette ultime journée de Ligue 1 face au PSG, Antoine Kombouaré a envoyé un message clair : son équipe ne viendra pas pour admirer les stars parisiennes. « Je suis entraîneur du PFC, supporter du PSG avant et après le match, mais pendant, je n’aurai qu’une envie, c’est de gagner ce match », a insisté le technicien.

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‎Déjà maintenu, le Paris FC n’a certes plus de pression comptable. Mais dans un derby, les calculs laissent souvent place à l’orgueil. Kombouaré le sait : face à un Paris Saint-Germain dominateur, la moindre passivité peut tourner au cauchemar. Son ambition est donc claire : « On va aligner la meilleure équipe ».

‎Éviter la correction, viser l’exploit

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‎Le discours du coach parisien n’a rien d’un aveu de faiblesse. Il ressemble davantage à une lecture lucide du rapport de force. Le PSG arrive avec son statut de champion et un effectif taillé pour écraser les débats, mais Kombouaré refuse de transformer ce rendez-vous en promenade de santé.

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‎« Je n’ai pas envie de prendre une fessée. Je ne dis pas qu’on va gagner mais on va tout faire pour », a-t-il reconnu avec une sincérité presque désarmante. Derrière la formule, une réalité du football moderne : les écarts budgétaires existent, mais un derby reste un territoire émotionnel où la logique peut parfois vaciller.

‎Pourquoi ce derby peut être plus serré qu’annoncé

A quelques heures de ce duel, le Paris FC peut-il inquiéter le Paris SG ? La réponse tient autant dans l’intensité que dans l’état d’esprit. Sans pression du maintien, les hommes de Kombouaré peuvent jouer libérés, avec cette dose d’insouciance qui complique parfois les plans des favoris. Ils l’ont déjà en éliminant le champion de France en Coupe.

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‎Pour le PSG, ce déplacement ressemble à une formalité. Pourtant, les dernières journées de championnat réservent souvent des scénarios inattendus. Et Kombouaré, vieux briscard du football français, rêve clairement de gâcher la fête du voisin tout-puissant, qui devrait recevoir son trophée de champion de France à l’occasion de cette confrontation.