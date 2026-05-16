ASSE : Barrages, Montanier indique les axes d’amélioration

L’entraîneur de l’ASSE a livré les premières consignes à ses joueurs, en attendant de connaître son adversaire pour les deux matchs de barrages.

L’ASSE élimine Rodez sans marquer de but !

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L’ASSE a éliminé Rodez AF, vendredi, à l’issue d’une longue séance aux tirs au but (7-6). Les Stéphanois se sont imposés grâce à leur deuxième gardien de but, Brice Maubleu. Entré en jeu spécialement pour la fatidique séance de tirs au but, il en a arrêté quatre, sur les dix tirs des Ruthénois.

Tirant les enseignements de ce play-off 2, Philippe Montanier avoue que son équipe n’a pas été à la hauteur des attentes. Elle n’a certes pas concédé de but, mais elle n’a en pas marqué et s’est procuré peu d’occasions offensives franches.

Montanier : « On doit retrouver une animation offensive plus tranchante »

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Avant donc les deux matchs de barrages, contre le 16e de Ligue 1, il s’est lâché sur les points à améliorer pour espérer rejoindre la Ligue 1. « On a été peu performant dans l’animation offensive. Leur gardien ne fait pas beaucoup d’arrêts. Il va falloir qu’on soit forcément meilleurs dans ce domaine-là pour les deux matchs qu’il nous reste à jouer », a-t-il indiqué, dans de propos confiés à Ici Saint-Etienne Loire.

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L’entraîneur des Stéphanois a insisté sur les axes à améliorer, car les deux prochains matchs des Verts, face à une équipe de l’élite, seront plus difficiles. « Il va falloir bien sûr tirer des enseignements sur le contenu. […]. Ça fait deux matchs qu’on ne prend pas de buts, mais on n’en a pas marqué face à Rodez. Il faut qu’on retrouve une animation offensive un petit peu plus tranchante », a-t-il demandé.

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Au sujet du prochain adversaire de l’ASSE, il sera connu à l’issue de la 34e et dernière journée de Ligue 1, dimanche soir. Ce sera l’OGC Nice, l’AJ Auxerre ou Le Havre AC.

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Calendrier des barrages :

Jeudi 21 mai

Barrage aller : ASSE / 16e de Ligue 1

Dimanche 24 mai

Barrage retour : 16e de Ligue 1 / ASSE