Mercato FC Nantes : Une offre inattendue tombe pour Anthony Lopes

Le chapitre nantais se referme. En fin de contrat cet été, Anthony Lopes s’apprête à quitter le FC Nantes. L’Espagne lui tend les bras.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes vers la Liga cet été ?

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Le Rayo Vallecano veut Anthony Lopes. Selon Fichajes, le club madrilène suit le gardien de but du FC Nantes de très près pour renforcer son effectif. Les discussions progressent déjà. Depuis plusieurs semaines, l’entourage du joueur échange avec les dirigeants espagnols, séduits par sa régularité exemplaire dans les buts.

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Ce nouveau défi en Liga offrirait une opportunité idéale à l’ancien Lyonnais, dont l’expérience internationale reste un argument de poids sur le marché européen. Anthony Lopes part sur un bilan honorable. Malgré les difficultés du FC Nantes cette saison, le gardien a disputé 31 matchs de Ligue 1. Il a gardé sa cage inviolée à six reprises.

Sans ses interventions décisives, les Canaris auraient sombré plus lourdement lors de plusieurs rencontres. Cette solidité attire certains clubs. La direction du FC Nantes ne veut pas prolonger son bail.

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Après la descente de l’équipe en Ligue 2, le club veut se séparer des gros salaires. Les Kita ciblent déjà de nouvelles pépites pour la vie en deuxième division. Un départ d’Anthony Lopes vers le championnat espagnol pourrait offrir un second souffle majeur à sa carrière. Madrid l’attend. Il rejoindra gratuitement sa nouvelle formation.