Mercato : Rapprochement OM – Dušan Vlahović

Il devrait y avoir du mouvement à l’Olympique de Marseille au mercato estival. L’OM étudie des pistes, dont celle menant à Dušan Vlahović, pour remplacer un de ses nombreux buteurs annoncés sur le départ cet été.

La saison avait pourtant bien débuté à l’OM avant la situation de chaos. Le club phocéen, programmé pour concurrencer le Paris Saint-Germain, se retrouve à lutter contre le Stade Rennais pour une place en Ligue Europa. Cette situation déplaît à énormément de joueurs du club phocéen, notamment des attaquants, qui penseraient à faire leurs valises dès la fin de la saison.

Mercato OM : De l’intérêt pour Dušan Vlahović

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Avec cette perspective, la direction sportive olympienne recherche de bonnes affaires et le Serbe Dušan Vlahović pourrait en être une bonne. Avant-centre de la Juventus Turin, le natif de Belgrade (RF Yougoslavie) n’est pas dans les papiers de sa direction pour l’an prochain. Les négociations pour la prolongation de son contrat s’éternisent, ce qui lui fait croire qu’il devra peut-être envisager son avenir ailleurs.

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L’OM pourrait justement devenir cet ailleurs pour Vlahović, qui, selon certaines indiscrétions, aurait été contacté par Medhi Benatia dont le départ a été annoncé par le club ces dernières heures. Les renseignements de l’Olympique de Marseille sur ce dossier ne seraient qu’embryonnaires, mais l’intérêt manifesté à son tour par le joueur pourrait être une bonne nouvelle pour le prochain directeur sportif du club phocéen.

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Le compatriote de Nemanja Radonjić, ancien joueur marseillais de 2018 à 2021, pourrait débarquer en Ligue 1 avec ses 17 matchs de Serie A cette saison (5 buts inscrits). Estimé à 35 millions d’euros, il viendrait libre de tout contrat en cas d’accord. Estimé un temps à 85 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans a perdu de sa superbe mais reste un joueur avec un gros potentiel qui pourrait rendre de fiers services à l’OM.

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Reste à savoir si la Juventus Turin, particulièrement lente sur ce dossier, laissera partir gratuitement ce joueur acheté 70 millions d’euros à la Fiorentina en 2022.