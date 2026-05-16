Mercato : Urgent ! L’OM annonce le départ de Medhi Benatia !

Ce n’est pas vraiment une surprise. Dans un communiqué publié ce samedi soir, l’OM a officialisé le départ de Medhi Benatia du poste de directeur sportif.

Mercato : L’OM tourne définitivement la page Medhi Benatia

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Après deux ans et demi passés au sein de la direction de l’OM qui l’avait révélé en début de carrière, Medhi Benatia tourne la page après une saison particulièrement compliquée pour le club de la Canebière.

Dans un communiqué, l’Olympique de Marseille précise que cette décision avait été convenue avec le propriétaire Frank McCourt et la direction de l’OM. Medhi Benatia avait déjà annoncé son intention de partir à la fin du mois de février, avant d’accepter de rester jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026 afin d’assurer la continuité sportive.

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« L’Olympique de Marseille annonce le départ de Medhi Benatia. Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026. Revenu à Marseille fin 2023 en tant que conseiller sportif, il avait été nommé Directeur du Football début 2025 », indique l’OM dans son communiqué.

Franck McCourt a tenu à saluer son désormais ex-collaborateur. « Je tiens personnellement à saluer et à remercier Medhi, qui a accepté d’aller au terme de la saison et qui s’est montré pleinement engagé durant une période exigeante pour le club », a apprécié l’homme d’affaires américain.

Les premiers mots de Benatia après l’annonce de son départ

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Medhi Benatia n’est plus le directeur du football de l’OM. Après l’annonce de son départ ce samedi, l’ancien international marocain a remercié le propriétaire Frank McCourt et souhaité le meilleur à l’Olympique de Marseille pour la suite.

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« Je suis revenu à l’OM avec l’envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l’Olympique de Marseille de connaître le succès qu’il mérite.

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Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement », a déclaré Benatia sur le site officiel du club. Selon plusieurs sources concordantes, Medhi Benatia pourrait rejoindre Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, pour occuper les fonctions de directeur sportif.