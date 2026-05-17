‎Mercato ASSE : KSV prépare un coup en or chez le FC Nantes

‎L’ASSE semble avoir retenu la leçon du mercato. Après un recrutement largement tourné vers la jeunesse, les dirigeants stéphanois veulent injecter davantage d’expérience dans leur effectif, et un profil bien connu de Ligue 1 attire désormais les regards du côté du FC Nantes.

‎Mercato ASSE : Saint-Étienne change de recette pour éviter les mêmes erreurs

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‎À l’heure où le mercato s’emballe déjà dans les coulisses, les décideurs stéphanois avancent avec une idée claire : ne plus miser uniquement sur des promesses. L’été précédent a laissé des traces. Talentueux mais parfois trop tendres dans les moments de tension, certains jeunes profils n’ont pas toujours offert les garanties espérées dans un championnat aussi exigeant.

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‎Sous l’impulsion de Loïc Perrin, le club forézien semble désormais privilégier un dosage plus subtil. L’objectif n’est plus seulement de construire pour demain, mais aussi de sécuriser le présent avec des joueurs capables d’absorber la pression d’une saison compliquée.

‎Frédéric Guilbert, un profil qui fait rêver les Verts

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‎Dans cette logique, le nom de Frédéric Guilbert revient avec insistance. Le latéral droit, arrivé à Nantes après son passage en Italie, pourrait ne pas rester en Loire-Atlantique suite à la relégation des Canaris en Ligue 2. Une situation qui pourrait ouvrir une fenêtre inattendue pour Saint-Étienne.

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‎Pourquoi ce choix ? Parce que le défenseur possède un vécu précieux en Ligue 1. Rigoureux, discipliné et habitué aux joutes du haut niveau, il pourrait offrir un équilibre au couloir droit stéphanois, tout en accompagnant l’éclosion des jeunes talents du groupe.

‎Une piste cohérente dans la nouvelle stratégie verte

Frédéric Guilbert correspond au nouveau projet de l’AS Saint-Etienne qui s’annonce. Son éventuelle arrivée ne serait pas un simple pari de mercato, mais un ajustement stratégique pensé pour stabiliser une équipe encore en construction. ‎

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ASSE : Une cible prioritaire de Saint-Etienne lui échappe

Dans le football moderne, l’expérience agit souvent comme une assurance silencieuse. Saint-Étienne l’a compris : parfois, le meilleur recrutement n’est pas le plus spectaculaire, mais celui qui empêche le navire de tanguer quand la tempête approche.