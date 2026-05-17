‎Mercato OM : 80M€ ! Le jackpot arrive pour Marseille

‎‎Alors que le futur de Mason Greenwood semble s’écrire loin de Marseille, l’OM pourrait toutefois transformer une potentielle désillusion sportive en une spectaculaire victoire financière. Ceci avec un pactole évoqué autour de 80 millions d’euros.

‎Mercato OM : Greenwood vers la sortie

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‎L’histoire entre Mason Greenwood et l’OM pourrait finalement n’avoir été qu’un feu d’artifice éclairant brièvement le ciel marseillais. Arrivé avec son lot d’interrogations, l’attaquant anglais s’est rapidement imposé comme l’un des rares motifs de satisfaction d’une saison frustrante, devenant le visage offensif du club olympien.

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‎Mais selon plusieurs indiscrétions relayées autour du dossier, l’ancien joueur de Manchester United envisagerait désormais un départ. Des discussions auraient même déjà été amorcées avec plusieurs formations européennes, tandis que certaines puissances du Golfe observeraient attentivement sa situation. Une perspective qui inquiète sportivement Marseille, tant son influence offensive a été déterminante.

‎Un transfert à 80M€ ? L’estimation qui change tout

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‎Si perdre Greenwood ressemble à un coup dur, les dirigeants marseillais pourraient néanmoins voir apparaître un scénario inattendu : celui d’un jackpot financier capable de rebattre totalement les cartes du mercato. ‎Le journaliste Mathieu Grégoire a livré une estimation particulièrement marquante du dossier :

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« Le prix de Greenwood ? Entre 70 et 80M€ dans le sens où je vois qu’Anthony Gordon, l’attaquant de Newcastle, serait estimé à 80-90M€ par rapport au Bayern, sachant que les tarifs anglais c’est toujours très cher. Donc Greenwood pour moi est dans ces eaux-là aussi », a-t-il confié. Une déclaration qui repositionne immédiatement le dossier dans une autre dimension.

‎Le vrai enjeu : reconstruire un Marseille plus fort

‎Une question se pose désormais clairement : que ferait Marseille avec une telle somme ? Car une vente proche de 80M€ offrirait au club une marge de manœuvre rare, presque inespérée dans un contexte économique souvent tendu. ‎Toutefois, un détail change l’équation : une partie du montant reviendrait à Manchester United, ancien club du joueur, via un accord négocié lors de son arrivée.

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Les mots forts de Medhi Benatia sur son départ

Cela n’empêcherait pas Marseille de récupérer une enveloppe considérable, potentiellement décisive pour lancer un nouveau cycle avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi. Dans le football moderne, certains départs ressemblent parfois à des défaites. Celui-ci pourrait paradoxalement devenir une opportunité déguisée.