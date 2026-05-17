‎Mercato : Après Thomasson, le Stade Rennais vise 2 coups à 0€

‎Le Stade Rennais avance déjà ses pions avec méthode avant même l’ouverture du mercato d’été. Après avoir sécurisé l’arrivée libre d’Adrien Thomasson, le club breton regarderait désormais vers deux autres opportunités à coût zéro, dans une stratégie qui mêle prudence financière et ambition sportive.

‎Rennes change de braquet sur le marché des joueurs libres

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‎Au Stade Rennais, le recrutement semble suivre une feuille de route bien précise : renforcer sans dilapider. L’arrivée annoncée d’Adrien Thomasson, joueur rompu aux joutes de Ligue 1, ne ressemble pas à un simple ajustement d’effectif. Elle traduit une volonté claire : injecter immédiatement de l’expérience dans un groupe parfois jugé trop irrégulier.

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‎Mais les dirigeants rennais ne voudraient pas s’arrêter là. En coulisses, plusieurs profils disponibles sans indemnité de transfert seraient étudiés avec attention, selon l’insider @jonathan35001 sur X. Une méthode qui séduit de plus en plus de clubs européens, surtout lorsqu’il s’agit de récupérer des joueurs prêts à performer sans grever le budget mercato.

‎Arthur Avom, la piste jeunesse qui intrigue

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‎Parmi les profils observés, Arthur Avom coche plusieurs cases séduisantes. À seulement 21 ans, le milieu du FC Lorient s’est imposé comme un élément incontournable de son équipe grâce à sa capacité à avaler les kilomètres et à casser les lignes balle au pied. ‎Pour le Stade Rennais, l’intérêt serait double.

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Il s’agit de récupérer un joueur au fort potentiel sans indemnité et préparer l’avenir à un poste clé. Dans un football où les jeunes talents coûtent désormais des fortunes, une signature libre d’un profil aussi prometteur aurait presque un parfum de hold-up sportif.

‎Nabil Bentaleb, l’expérience européenne comme bonus

‎À l’opposé du profil d’Avom, Nabil Bentaleb représenterait une option plus mature. Habitué aux grands rendez-vous et doté d’une solide expérience européenne, le milieu du LOSC apporterait un équilibre précieux dans l’entrejeu rennais. ‎Dès lors, la question implicite est simple : pourquoi Rennes cible-t-il ces joueurs ?

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La réponse tient dans une logique sportive claire. Entre un Thomasson expérimenté, un Avom tourné vers l’avenir et un Bentaleb capable de sécuriser le milieu, le Stade Rennais semble construire un effectif plus dense, plus malin… et surtout moins dépendant des folies financières du mercato.