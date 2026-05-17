‎Mercato ASSE : Kilmer Sports peut tout changer avec 500M€

‎Kilmer Sports et l’ASSE avancent toujours sur une ligne de crête, entre impatience populaire et ambitions élevées. Pourtant, une confidence de Bernard Caïazzo sur la capacité financière du propriétaire canadien pourrait rebattre les cartes du mercato stéphanois et transformer le regard porté sur le projet des Verts.

‎‎Mercato ASSE : Une promesse financière qui secoue le mercato stéphanois

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‎À Saint-Étienne, le temps semble parfois plus long qu’ailleurs. Depuis la reprise du club par Kilmer Sports Ventures, les supporters oscillent entre espoir prudent et frustration tenace. Le recrutement mesuré, la priorité donnée aux jeunes profils et les performances irrégulières ont nourri les critiques autour de la gouvernance actuelle.

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‎Mais une déclaration vient soudain raviver les projections les plus ambitieuses. Dans un entretien accordé au Progrès, Bernard Caïazzo a tenu des propos qui résonnent fortement dans le paysage stéphanois : « Larry est le seul qui peut mettre 500 millions sur plusieurs années ». Une phrase lourde de sens, presque vertigineuse pour un club habitué aux restrictions budgétaires.

‎Larry Tanenbaum, la patience plutôt que les paillettes

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‎Derrière ce potentiel financier se cache une stratégie bien différente des investissements spectaculaires souvent observés dans le football moderne. Ici, pas de chèques impulsifs ni de mercato clinquant. La logique de Kilmer repose davantage sur la construction durable, quitte à frustrer un public qui rêve d’un retour rapide au premier plan.

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‎Bernard Caïazzo s’est aussi voulu rassurant sur les hommes aux commandes. Il décrit Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis comme des dirigeants « humains, calmes et profondément attachés au sport ». Une vision qui contraste avec l’impatience d’un environnement stéphanois où le souvenir des grandes heures reste omniprésent.

‎Pourquoi ces 500M€ peuvent réellement tout changer

‎Alors, faut-il croire à une révolution imminente ? Pas forcément. La réponse claire est la suivante : oui, Kilmer Sports semble disposer d’une forte puissance financière, mais rien n’indique qu’un investissement massif arrivera immédiatement sur le mercato de l’ASSE. ‎L’enjeu est ailleurs : corriger progressivement les erreurs de construction et bâtir un effectif capable de s’installer durablement au plus haut niveau.

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Caïazzo lui-même assume cette vision de long terme, tout en affirmant qu’« on apprend plus dans la difficulté que dans la victoire ». À Geoffroy-Guichard, cette phrase sonne presque comme un appel au calme. Car dans le football, les millions séduisent, mais seuls les résultats font taire les doutes.