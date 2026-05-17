Mercato PSG : Urgent ! Enorme nouvelle dans le dossier Alvarez

Le dossier Julian Alvarez vient de prendre un tournant inattendu et le PSG observe cela avec une attention maximale. Alors que plusieurs géants européens rêvent d’attirer l’attaquant argentin, une décision forte prise en Catalogne pourrait rebattre les cartes d’un transfert qui s’annonce explosif.

‎ Mercato PSG : Le Barça fixe ses limites dans le dossier Alvarez

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‎Selon Foot Mercato, en coulisses, le FC Barcelone a clarifié sa position : hors de question d’entrer dans une guerre des enchères pour Julian Alvarez. Le club catalan apprécie le profil du champion du monde argentin, considéré comme une succession crédible à Robert Lewandowski, mais refuse de s’aventurer dans une spirale financière incontrôlable.

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‎La raison est simple : les montants évoqués dépasseraient les 140 millions d’euros, une somme jugée excessive dans les bureaux blaugrana. Une prudence qui tranche avec les habitudes des mastodontes anglais ou du PSG, souvent plus offensifs lorsqu’un dossier prioritaire se présente.

‎Un boulevard pour le Paris SG ?

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Dans ces conditions, le PSG a-t-il une carte majeure à jouer ? La réponse semble positive. Avec le retrait mesuré du Barça, Paris pourrait voir la concurrence se réduire sur un attaquant capable d’apporter percussion, pressing et efficacité devant le but. Resta à voir si Luis Campos réussira à convaincre l’Atletico de céder son joyau.

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‎Sur le plan stratégique, Julian Alvarez représente un profil rare : mobile, polyvalent et rompu à la pression du très haut niveau. Dans un mercato où chaque décision pèse lourd, cette évolution pourrait rapidement devenir un tournant majeur pour les ambitions offensives parisiennes, à quelques mois de l’ouverture du mercato estival.