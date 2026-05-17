‎Mercato PSG : 100M€ ! Barcola sacrifié pour une star mondiale ?

‎Alors que Bradley Barcola semblait destiné à s’installer durablement au PSG, des signaux contradictoires émergent autour de son avenir à l’approche du mercato. Et ce, avec une hypothèse spectaculaire : un départ servant à financer l’arrivée d’une référence mondiale de l’attaque.

‎Mercato PSG : Quand Barcola n’est plus totalement intouchable

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‎Longtemps perçu comme l’un des visages du futur parisien, Bradley Barcola se retrouve aujourd’hui dans une zone grise. Certes, le PSG travaille depuis plusieurs mois sur une prolongation de contrat, mais le dossier piétine. Une lenteur inhabituelle pour un joueur que Paris semblait vouloir verrouiller rapidement.

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‎Dans le même temps, l’intérêt de Liverpool ajoute une nouvelle couche d’incertitude. L’ailier français, parfois brillant, parfois relégué à un rôle moins central dans les grands rendez-vous, pourrait légitimement s’interroger sur son statut. À 22 ans, le temps de jeu n’est pas une variable secondaire : c’est souvent ce qui dessine une carrière.

‎Julian Alvarez, la tentation à plus de 100M€

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‎Selon la presse espagnole, le PSG envisagerait un scénario aussi ambitieux que brutal : utiliser une éventuelle vente de Barcola pour faciliter l’arrivée de Julián Álvarez, dont le coût dépasserait les 100 millions d’euros. ‎Sur le papier, la logique sportive existe.

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L’Argentin offre une polyvalence rare : capable d’évoluer dans l’axe, en soutien ou sur un côté, il possède cette agressivité offensive qui plaît aux équipes bâties pour gagner la Ligue des champions. Mais une question se pose : Paris a-t-il réellement besoin d’un autre crack offensif ou d’un meilleur équilibre collectif ?

‎Luis Campos calme déjà le jeu

‎Pour l’heure, le PSG refuse toute agitation publique. Après le succès face au RC Lens, Luis Campos a été catégorique sur l’état du mercato parisien : « Notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines (…) Les noms qui circulent ne sont que des spéculations. »

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‎Le dirigeant portugais a aussi insisté sur une priorité absolue : « Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra. » Traduction : aucune décision majeure ne sera prise avant l’échéance européenne. Mais dans les couloirs du football moderne, les grands transferts commencent souvent bien avant les annonces officielles.‎ Une question demeure : Barcola peut-il vraiment partir ?

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‎Oui, mais uniquement si le PSG considère qu’un sacrifice individuel renforce le collectif. La donnée clé du dossier reste son statut sportif : tant qu’il ne sera pas un titulaire totalement indiscutable, les spéculations continueront d’alimenter le feuilleton parisien.