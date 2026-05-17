Bonne nouvelle ! l’ASSE n’avait plus vécu ça depuis dix ans

‎‎Longtemps rongée par ses doutes, l’ASSE semble avoir retrouvé quelque chose de précieux au meilleur moment : la confiance. À quelques jours d’un rendez-vous capital pour rêver à la Ligue 1, les signaux envoyés par les Verts dépassent largement le simple cadre d’une qualification.

‎ASSE : Une victoire qui pèse plus lourd qu’elle n’en a l’air

La suite après cette publicité

‎Dans la fournaise du Chaudron, tout n’a pas été parfait face à Rodez. Le spectacle n’a pas offert de festival offensif, les nerfs ont parfois pris le dessus sur le football, mais l’essentiel est ailleurs : Saint-Étienne a tenu debout lorsque la pression menaçait d’écraser les épaules les plus solides.

Lire aussi : ASSE : Qui est le meilleur adversaire pour les barrages ?

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Enorme nouvelle dans le dossier Alvarez

‎Cette qualification acquise aux tirs au but ressemble à un détail pour certains. Pourtant, dans l’univers des barrages, ces instants valent parfois bien plus qu’un schéma tactique ou une possession maîtrisée. Quand un groupe apprend enfin à survivre dans la souffrance, il franchit souvent un cap invisible mais déterminant.

‎Le verrou psychologique enfin brisé

La suite après cette publicité

‎La question que beaucoup se posaient avait fini par devenir pesante : cette équipe savait-elle gagner dans les moments où tout tremble ? La réponse semble enfin positive. Après plusieurs échecs douloureux dans cet exercice, les Verts ont mis fin à une série qui alimentait presque une superstition collective. Avant de se qualifier contre Rodez aux tirs au but, les Verts avaient enchaîné 5 éliminations de suite dans cette épreuve.

Lire aussi : ASSE : Barrages, Montanier indique les axes d’amélioration

‎Dans un vestiaire, ce genre de rupture change énormément. Les anciens cessent de regarder derrière eux, les plus jeunes jouent avec moins de crainte et l’environnement retrouve une forme de sérénité. En football, la confiance agit souvent comme un accélérateur silencieux : elle ne garantit rien, mais elle transforme le regard porté sur les obstacles.

5 – Saint-Étienne a mis fin à une série de 5 défaites consécutives dans l'épreuve des tirs au but.



Les Verts n'avaient plus connu le succès dans cet exercice depuis 10 ans, c'était face à Raon-l'Étape en Coupe de France (janvier 2016).



Ouf. https://t.co/O6h83x4yDE — OptaJean (@OptaJean) May 15, 2026

‎Geoffroy-Guichard retrouve son pouvoir d’entraînement

‎Il y avait aussi cette atmosphère, presque électrique, dans un Geoffroy-Guichard redevenu incandescent. Les supporters ont poussé jusqu’au bout, rappelant pourquoi Saint-Étienne reste un club à part lorsque la tension grimpe d’un cran. ‎L’élément concret qui pourrait compter ?

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Kilmer Sports peut tout changer avec 500M€

À voir

‎OM : Marseille officialise une signature surprise

ASSE : Une cible prioritaire de Saint-Etienne lui échappe

L’ASSE bénéficiera également d’un temps de récupération plus favorable avant son prochain rendez-vous. Dans des barrages où les jambes pèsent autant que les têtes, ce détail peut peser lourd. Plus qu’une qualification, les Verts semblent surtout avoir récupéré une conviction : celle qu’un retour parmi l’élite n’a plus rien d’une illusion.