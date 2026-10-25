Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Barça-Real : les notes de Mbappé et des Français du Clasico

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Kylian Mbappé a gâché la fête du Camp Nou. Auteur d’un doublé, dont le but de la victoire à la 87e minute, le Français a offert au Real Madrid un succès 2-1 sur le terrain du FC Barcelone, ce dimanche soir, pour la 10e journée de Liga. Invaincu en championnat jusque-là, le Barça tombe pour la première fois et voit son rival revenir à trois points. À la veille du Ballon d’Or, ce Real-Barça livre aussi un verdict sur le duel entre Mbappé et Lamine Yamal.

Un doublé de Mbappé qui relance la Liga

Le match a longtemps penché du côté catalan. Le Barça a eu le ballon, a tiré 16 fois contre 9 pour les Madrilènes et a souvent mis Andriy Lunin, titulaire à la place de Thibaut Courtois grippé, à contribution. Mais c’est le Real qui a frappé le premier. À la 41e minute, un centre à ras de terre de Yan Diomandé est repoussé par Gerard Martín sur Mbappé, et le ballon termine au fond. Un but heureux. Il compte autant qu’un autre.

Raphinha a remis les deux équipes à égalité à l’heure de jeu, sur une passe de Pedri (61e). Le Camp Nou y croyait. Il a fallu une action de Jude Bellingham et d’Eduardo Camavinga, entré sept minutes plus tôt, pour laisser Mbappé seul devant Joan García (87e). Avec ce doublé, l’attaquant porte son total à 11 buts en Liga cette saison.

À voir

Barça-Real : Lunin pour Courtois, trois Français titulaires

Au classement, le Barça reste leader avec 27 points, devant un Real qui en compte désormais 24. Avant la rencontre, José Mourinho, qui retrouvait le Clasico pour la première fois depuis treize ans, refusait d’en faire un match décisif : « Le Real Madrid gagne des titres avec Mourinho. » Le Portugais ajoutait que son équipe n’était « pas encore un produit fini ». Elle a pourtant trouvé ce soir la recette pour faire tomber le leader chez lui.

Les notes de Mbappé et des Français du Clasico

Kylian Mbappé (8/10). Deux buts sur trois tirs. Il a peu touché le ballon pendant de longues séquences, Barcelone ayant confisqué le jeu, mais il a été présent aux deux moments qui ont décidé du match. Le premier but doit beaucoup à la chance, le second à son placement.

Eduardo Camavinga (7/10). Entré à la 80e minute à la place de Bernardo Silva, il a délivré la passe décisive sur le 2-1. Son entrée a changé la fin de match.

Ibrahima Konaté (6/10). Associé à Dean Huijsen dans l’axe, il a tenu face à un Barça qui a cadré six frappes. La défense madrilène n’a cédé qu’une fois, et Lunin a fait le reste.

À voir

OM : Genesio annonce des sanctions contres ses jeunes joueurs

Aurélien Tchouaméni (5,5/10). Averti dès la 48e minute pour un tacle tardif sur Pau Cubarsí, il a joué toute la seconde période avec cette menace au-dessus de la tête. Son milieu a beaucoup couru derrière le ballon face à Pedri et Rodri, sans jamais vraiment s’effondrer.

Yan Diomandé (7/10). L’international ivoirien, aligné aux côtés de Mbappé en l’absence de Vinicius Jr, suspendu, est à l’origine de l’ouverture du score. Il a aussi raté le cadre juste avant la pause (45+2). Quelques jours après son but contre Leipzig, son ancien club, il confirme qu’il a gagné sa place dans les grands rendez-vous.

Mbappé face à Yamal : avantage au Français avant le Ballon d’Or

Lamine Yamal (5/10). En face, l’ailier du Barça a beaucoup tenté sans rien obtenir. Quatre dribbles réussis, trois fautes provoquées, mais aucune de ses cinq frappes n’a trouvé le cadre. Une soirée frustrante pour le Catalan, qui s’envole lundi pour Londres, où sera remis le Ballon d’Or 2026.

Le trophée récompense la saison 2025-2026 : ce Clasico ne pèsera donc pas sur le vote. Il installe en revanche un rapport de force pour la saison en cours. Mbappé a pris le dessus sur son rival, et le Barça voit son avance fondre à trois points.

À voir

ASSE : Ben Old entrevoit déjà le titre après le FC Nantes

Retrouvez toute l’actualité du football européen et des grands clubs sur foot-sur7.fr.