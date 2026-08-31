Mercato FC Nantes : Départ acté, Herba Guirassy attendu en Suisse  

Herba Guirassy dit au revoir au FC Nantes en cette fin de mercato. Le joueur va poser ses valises en Suisse chez les Young Boys Berne.

Mercato FC Nantes : Herba Guirassy rejoint les Young Boys Berne

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C’est désormais acté. Herba Guirassy va poursuivre sa carrière en Suisse. Le FC Nantes et les Young Boys Berne ont trouvé un accord définitif, selon L’Equipe. Les Kita vont toucher un joli chèque de 5 millions d’euros. Le Roudourou aura donc été le dernier terrain de Guirassy sous les couleurs du FC Nantes. Et le jeune attaquant n’a pas manqué ses adieux. Il s’est montré remuant face à l’En Avant Guingamp.

Repositionné dans l’axe en raison du forfait de Killian Corredor, Guirassy a pesé sur la rencontre. Il s’est notamment illustré sur la réduction du score nantaise, à la 23e minute, avant de continuer à provoquer la défense adverse après la pause. Ses dribbles et sa capacité à éliminer ont encore fait la différence.

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Pendant que le joueur disputait cette dernière rencontre convaincante, les dirigeants nantais finalisaient son départ. Le FC Nantes a ainsi trouvé un terrain d’entente avec les Young Boys Berne pour un transfert définitif estimé à 5 millions d’euros. Une issue qui confirme l’intérêt du club suisse, premier à se positionner sur le dossier.

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Berne a finalement pris le dessus sur la concurrence anglaise. Birmingham et Burnley avaient manifesté leur intérêt, mais les Young Boys ont réévalué leur proposition initiale pour convaincre Nantes. Pour le club suisse, Guirassy représente un jeune joueur déjà expérimenté au niveau professionnel. Arrivé à la Jonelière en 2019, le natif d’Angers devient le premier joueur de la génération 2006 formé au club à quitter le FC Nantes pour poursuivre sa carrière ailleurs.

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Chez les professionnels, Guirassy aura disputé 46 rencontres en deux saisons, avec sept buts et deux passes décisives. Après avoir été l’une des rares satisfactions du début de saison nantais en Ligue 2, notamment contre Laval et Rodez, il s’apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre en Suisse. À 20 ans, le buteur quitte donc son club formateur avec une première expérience professionnelle déjà bien remplie. Direction Berne.