Huit jours après Bruxelles, le même scénario s’est rejoué à Saint-Denis, avec un final encore pire. Menés 1-0 jusqu’à la 77e minute, les Bleus ont fini par écraser la Belgique 4-1 lundi soir en Ligue des nations. Ce mardi, le kiosque belge parle moins d’un accident que d’une malédiction : après ce France-Belgique, la presse belge voit ses Diables Rouges buter encore sur le même mur, et souvent sur le même homme, Michael Olise.

France-Belgique : quatre buts en quatorze minutes

La soirée avait pourtant bien commencé côté belge. À la 35e minute, Dodi Lukebakio a ouvert le score au Stade de France sur un ballon de Romeo Lavia, décrit par la RTBF comme une « passe laser exceptionnelle ». La Belgique est rentrée aux vestiaires devant, alors que l’équipe tricolore avait monopolisé le ballon (66 % de possession, 23 tirs au total).

Le basculement est venu du banc de Zinédine Zidane. Olise, Désiré Doué et Rayan Cherki sont entrés en seconde période et ont tout renversé. Doué égalise à la 77e, Cherki donne l’avantage aux Bleus à la 81e, puis Olise signe un doublé à la 88e et à la 90e+1. Trois remplaçants buteurs, quatre buts en quatorze minutes.

France-Belgique (4-1) : la presse belge pile les Diables Rouges 6

Que titre la presse belge après la défaite des Diables Rouges ?

La revue de presse publiée par la RTBF donne le ton. En Flandre, Het Laatste Nieuws résume la soirée par « De l’espoir à la défaite dans le dernier quart d’heure ». La Gazet van Antwerpen titre « Tête basse à Paris ». Het Nieuwsblad, lui, a choisi un mot français pour sa une : « Déjà-vu ».

À voir

PSG : Après Zinedine Zidane, Antonio Conte encense Luis Enrique

Le choix n’a rien d’un hasard, car ce France-Belgique en rappelait un autre. Le 28 septembre, au stade Roi-Baudouin, Olise était déjà entré en cours de match et avait déjà marqué à la 88e minute pour offrir aux Bleus un succès 1-0. Même buteur, même minute, même issue. Vu de Belgique, le 4-1 de Saint-Denis ressemble à la rediffusion du 28 septembre, volume poussé au maximum.

Côté francophone, la DH convoque Gary Lineker. Après la demi-finale du Mondial 1990 perdue par l’Angleterre contre la RFA, l’ancien attaquant avait lâché que le football se jouait à vingt-deux et qu’à la fin, les Allemands gagnaient toujours. Le quotidien bruxellois a simplement changé de pays : « À la fin, c’est toujours la France qui gagne ». Chez Sudmedia, on va plus loin avec « Un monde d’écart », verdict visant le niveau des deux sélections davantage que le seul score.

Lire aussi : Belgique-France : Les Bleus s’imposent de justesse à Bruxelles (0-1)

Mark van Bommel voit un « jeu égal », les chiffres disent autre chose

Le sélectionneur néerlandais des Diables Rouges a défendu ses joueurs après la rencontre. « On a fait jeu égal », a estimé Mark van Bommel, qui retenait davantage de points positifs que de motifs d’inquiétude. Statistiques à l’appui, la soirée paraît moins équilibrée : 23 tirs contre 15, 692 passes côté français contre 363, neuf corners contre deux.

À voir

Leny Yoro, 20 ans : le luxe défensif qui manquait à Deschamps

Le vrai poids, pour un supporter belge, se trouve ailleurs. Il s’agit d’une septième défaite officielle d’affilée face au voisin tricolore. La série couvre la demi-finale du Mondial 2018 (1-0, but de Samuel Umtiti), la demi-finale de la Ligue des nations 2021 à Turin, où la Belgique menait déjà 2-0 avant de perdre 3-2, le huitième de finale de l’Euro 2024 (1-0), les deux matchs de Ligue des nations de l’automne 2024 et ce doublé de rencontres en huit jours. Selon la RTBF, la dernière victoire officielle des Diables Rouges contre les Bleus remonte à 1981.

Le France-Belgique de Turin en 2021 et celui de Saint-Denis se ressemblent beaucoup : Belgique en tête, adversaire qui insiste, puis un final où tout cède d’un coup. Ce scénario répété, davantage que le score, qui nourrit l’amertume des éditorialistes.

À Paris, un écho bien plus discret

De ce côté de la frontière, France-Belgique n’a pas fait la une partout. Le Parisien ne l’a pas retenu en première page. L’Équipe, en revanche, en a fait son titre avec « Tombés du ciel », un clin d’œil aux entrées décisives d’Olise, Doué et Cherki. Le contraste en dit long sur l’état de la rivalité : à Bruxelles, on parle d’un traumatisme qui revient, à Paris d’une bonne soirée de plus pour Zidane, au bout d’un premier rassemblement sans défaite (trois victoires, un nul).

Avec dix points en quatre journées, la sélection tricolore mène son groupe mais n’a pas encore validé sa qualification. Elle se déplacera en Italie, à Milan, le 12 novembre, avant de recevoir la Turquie le 15 novembre. La Belgique, elle, devra retrouver de la confiance sans avoir pu briser la série. Toute l’actualité des Bleus est à suivre dans notre rubrique football français, où nous avons aussi dressé le portrait de Leny Yoro, l’une des satisfactions de la défense de Zidane.

À voir

Alerte à l’OL : Moussa Niakhaté déclare forfait pour le voyage à Lens

Lire aussi : PSG : Mika Godts lance déjà un avertissement à Désiré Doué

Quel est le score de France-Belgique du 5 octobre 2026 ?

Victoire 4-1 des Tricolores à Saint-Denis, lors de la 4e journée de Ligue des nations. Lukebakio avait ouvert le score (35e) avant les buts de Doué (77e), Cherki (81e) et Olise (88e, 90e+1).

Depuis quand la Belgique n’a-t-elle pas battu la France en match officiel ?

Depuis 1981, selon la RTBF. Sept revers officiels de suite pour les Diables Rouges face aux Bleus.