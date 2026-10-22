Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Yan Diomandé punit Leipzig, son ancien club, et lance Mbappé

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Entré à la 70e minute, Yan Diomandé n’a eu besoin que de dix-sept minutes pour faire payer RB Leipzig. L’international ivoirien a offert le troisième but à Kylian Mbappé (83e), puis signé le quatrième d’une reprise de volée en pleine lucarne (87e). Le Real Madrid s’est imposé 4-1 mercredi au Santiago Bernabéu, face au club qui l’a vendu cet été.

Real Madrid-Leipzig 4-1 : Yan Diomandé décisif en dix-sept minutes

Le match était plié quand il est entré. Bernardo Silva avait ouvert le score juste avant la pause (43e), Arda Güler doublé la mise après le retour des vestiaires (52e). José Mourinho lance alors l’Ivoirien, et c’est lui qui transforme une victoire tranquille en démonstration. Sur la frappe enroulée de Mbappé à l’entrée de la surface, le ballon vient de lui. Tidiam Gomis sauve l’honneur pour Leipzig (3-1), et deux minutes plus tard Diomandé referme la soirée.

À 19 ans et 341 jours, il devient le plus jeune remplaçant de l’histoire du Real à marquer et à délivrer une passe décisive dans un même match de Ligue des champions. Trois jours plus tôt, contre Séville en Liga (4-1), il avait déjà réussi le doublé but et passe.

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Leipzig, l’ancien club qui l’a vendu 125 millions

Le scénario a un goût particulier pour les Allemands. Leipzig avait recruté le natif d’Abidjan à Leganés en juillet 2025, pour une somme autour de 20 millions d’euros selon les chiffres publiés à l’époque. Une saison et 13 buts toutes compétitions plus tard, le club le revendait au Real pour 125 millions d’euros, plus 15 millions de bonus possibles. Jamais un joueur africain n’avait coûté aussi cher.

Leipzig a donc fait une plus-value énorme. Mais mercredi, c’est sa propre défense qui a payé la facture. Avec ce revers, le club allemand pointe au 29e rang de la phase de ligue, quand le Real, 9 points, partage la tête avec le PSG.

Trophée Kopa : Diomandé arrive lancé à Londres

Le calendrier tombe bien. Lundi 26 octobre, Diomandé fera partie des dix nommés au Trophée Kopa, remis au meilleur jeune joueur lors de la cérémonie du Ballon d’Or à Londres. Face à lui figurent Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou Warren Zaïre-Emery. L’Algérien Ibrahim Maza et le Marocain Ayyoub Bouaddi sont les deux autres Africains de la liste.

Avant Londres, il y a le Clasico contre le FC Barcelone dimanche. Mourinho tient avec lui une arme de plus pour les fins de match, et l’équipe de Côte d’Ivoire un attaquant qui compte déjà au Real Madrid.

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