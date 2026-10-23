Accueil - Foot Français - Ballon d’Or 2026 : heure, chaîne et chances des Français

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Le tenant du titre risque de vivre la soirée loin de la scène. Ousmane Dembélé, sacré en 2025, s’est blessé à la cuisse gauche mardi contre le FC Barcelone, six jours avant la remise du Ballon d’Or 2026. Lundi 26 octobre à Londres, la France compte pourtant cinq nommés, et les chances des joueurs français reposent surtout sur Kylian Mbappé et Michael Olise.

Ballon d’Or 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie commence à 21 h, heure de Paris (20 h à Londres), au London Palladium. Pour sa 70e édition, le trophée est remis pour la première fois dans la capitale anglaise. En France, la soirée est diffusée par L’Équipe, à la télévision et sur son site. Le Groupe Amaury conserve la propriété de la marque et la gestion du vote, l’UEFA prenant en charge l’organisation du gala.

Quelles chances pour les joueurs français ?

Cinq Bleus figurent parmi les 30 nommés : Dembélé, Mbappé, Olise, William Saliba et Dayot Upamecano. Seuls les trois premiers reviennent régulièrement dans les pronostics.

Dembélé arrive diminué. Sa lésion doit le tenir éloigné des terrains environ trois semaines et sa présence à Londres n’est pas confirmée, comme nous l’évoquions déjà au moment de sa sortie sur blessure face au Barça. Le jury juge la saison 2025-2026, pas le mois d’octobre : le classement ne bougera pas, seule la photo de famille risque d’être incomplète.

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Mbappé, lui, sera dans la salle. Le Real Madrid met fin au boycott lancé en 2024, quand le club avait snobé la soirée après la défaite de Vinicius Junior face à Rodri. L’an dernier, seule Caroline Weir avait représenté la Maison Blanche. Cette fois, Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius sont attendus, au lendemain du Clasico.

Olise reste l’outsider tricolore le plus crédible. L’ailier du Bayern Munich partage la liste avec son coéquipier Upamecano, tandis que Saliba défend les couleurs d’Arsenal.

Le coup le plus dur frappe un autre Parisien. Khvicha Kvaratskhelia, nommé lui aussi, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue dans le même match. Il sera opéré et absent plusieurs mois.

PSG-OL le même soir que la cérémonie ?

Prévu dimanche à 20 h 45 au Parc des Princes, PSG-OL pourrait glisser au lundi soir. La préfecture de police, inquiète d’un nouveau week-end de manifestations, a demandé un report. La Ligue de football professionnel a refusé, tout en précisant qu’elle appliquerait un éventuel arrêté préfectoral. Aucune décision officielle n’était tombée jeudi soir.

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Si le match bascule, le PSG, nommé pour le titre de club de l’année et riche de neuf joueurs en lice, devrait faire l’impasse sur Londres. Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery, candidat au trophée du meilleur jeune, suivraient alors la cérémonie depuis un vestiaire. Retrouvez toute l’actualité des Bleus dans notre rubrique foot français.