PSG : Mika Godts fait peur à Jules Koundé avant France – Belgique

Présent en conférence de presse ce dimanche, Jules Koundé a évoqué son futur duel avec l’ailier du PSG, Mika Godts, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Nations, lundi soir. Le défenseur du Barça avoue craindre l’attaquant parisien.

Jules Koundé adoube totalement Mika Godts

S’il n’a pas encore montré grand-chose depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, lui qui n’a encore jamais commencé une rencontre, Mika Godts brille avec la Belgique lors de cette trêve internationale. Buteur contre l’Italie, l’ancien ailier de l’Ajax Amsterdam a également livré une très bonne prestation contre l’Équipe de France avec les Diables Rouges.

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Et le virevoltant milieu offensif de 21 ans sera encore sur le chemin des Bleus ce lundi soir avec la réception de la Belgique au Stade de France pour les hommes de Zinedine Zidane. Jules Koundé, présent en conférence de presse d’avant-match ce dimanche et annoncé titulaire ce lundi, a notamment évoqué son futur duel avec Mika Godts. Et le défenseur du FC Barcelone a publiquement reconnu le danger que peut représenter le protégé de Luis Enrique.

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« Mika Godts ? Je le connais, il évolue au Paris Saint-Germain et c’est un très bon joueur », a déclaré Jules Koundé. À noter qu’après cette quatrième journée de la Ligue des Nations, Jules Koundé va encore retrouver Mika Godts et le Paris SG le 20 octobre prochain, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, au Parc des Princes.

Zidane regrette l’absence de Kevin de Bruyne

Quant aux Français, ils ont déjà joué les Diables Rouges il y a quelques jours et se sont imposés sur la plus petite des marges malgré une prestation honorable des Belges. Les hommes de Mark Van Bommel auront sans doute soif de revanche face à l’équipe de Zinedine Zidane.

Cependant, les partenaires de Mika Godts devront faire sans leurs capitaines Youri Tielemans et Kevin de Bruyne qui seront suspendus. Pour autant, le successeur de Didier Deschamps refuse de minimiser l’équipe belge.

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« Je crois qu’elle a très bien joué. Ils nous ont mis en difficulté tactiquement. On a réussi à gagner. J’ai vu le match contre la Turquie. Elle peut mettre n’importe quelle équipe en difficulté » a confié Zinedine Zidane, avant de regretter l’absence de Kevin de Bruyne : « ce n’est pas un soulagement. J’aurais préféré qu’il soit là, tout le monde veut voir du foot ».