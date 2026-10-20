Le souvenir de Dallas pèse encore lourd dans la mémoire de Jean-Michel Larqué. Pour lui, aligner Lucas Digne face à Lamine Yamal pour PSG-Barça ce mardi soir au Parc des Princes serait une faute.

Lucas Digne, « un vrai problème » selon Larqué

L’ancien capitaine de l’As Saint-Étienne n’a pas pris de gants. « Si Lucas Digne remplace Nuno Mendes, c’est un vrai problème. Le Paris Saint-Germain a fait une erreur de recrutement sur ce poste de latéral gauche. (…) Moi, je mettrais Zaïre-Emery à gauche. C’est un joueur avec des qualités physiques au-dessus de la moyenne, en pleine forme et qui a donné satisfaction partout où il a joué », a lancé Jean-Michel Larqué.

Arrivé cet été d’Aston Villa pour environ 7 millions d’euros, Lucas Digne devait sécuriser le poste derrière Nuno Mendes. À 33 ans, il se retrouve en première ligne dès la première absence du Portugais, et face à l’un des ailiers les plus redoutés d’Europe. Son début de saison n’a pas rassuré, et sa place était déjà discutée en interne dès la fin du mois d’août.

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Le précédent de la demi-finale du Mondial

Larqué n’a pas oublié le 14 juillet dernier à Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde, où Lamine Yamal avait obtenu un penalty face à Lucas Digne en première période. L’Espagne s’était imposée 2-0 et les Bleus avaient quitté le tournoi aux portes de la finale. Le soir même, le Catalan avait chambré les Français sur les réseaux sociaux.

Trois mois plus tard, le duel peut se reproduire dans un autre maillot. Pour l’entraîneur parisien, la question n’est pas seulement technique car renvoyer Digne face à Yamal, c’est aussi l’exposer à un adversaire qui l’a déjà fait souffrir.

Zaïre-Emery, la piste qui tient la corde

L’option défendue par Larqué n’a rien d’exotique. Samedi à Strasbourg (1-3), Zaïre-Emery portait le brassard et a commencé à droite de la défense, avant de finir la rencontre côté gauche. Digne, titulaire ce jour-là, avait cédé sa place à la 53e minute. Luis Enrique a donc déjà vu les deux options en situation, trois jours avant le Barça.

Le profil du milieu international plaide pour lui : des jambes, de l’impact dans les duels et l’habitude de jouer à plusieurs postes. Lucas Hernandez, ancien latéral gauche des Bleus, reste l’autre solution de repli. Interrogé lundi sur Yamal, Luis Enrique a surtout insisté sur la possession, estimant que la meilleure défense contre le Barcelonais était d’avoir le ballon.

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