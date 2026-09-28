Accueil - FOOT MONDE - Allemagne‑Grèce : Battus par la Grèce, la Mannschaft n’y arrive pas

L’Allemagne a été battue 1‑0 par la Grèce hier soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations. Trois jours après son nul frustrant face aux Pays‑Bas, Jürgen Klopp n’a toujours pas connu le goût du succès avec la Mannschaft.

Comment l’Allemagne a‑t‑elle perdu contre les Grecs ?

Dominatrice, l’Allemagne démarre bien la rencontre, mais manque de précision dans le dernier geste, à l’image du tir trop puissant de Karim Adeyemi (26e). Remuant sur son côté gauche, l’attaquant du Barça s’illustre à nouveau, mais voit cette fois‑ci son tir être repoussé par le gardien grec, Konstantínos Tzolákis (31e). Le portier d’Hull City tient en échec la timide attaque allemande et permet à son équipe de rentrer au vestiaire sur un score de parité.

Dès l’entame de la seconde période, la Nationalmannschaft se montre dangereuse et met de nouveau à contribution Tzolákis. À la 53e minute, le coup-franc pleine lucarne de Joshua Kimmich est détourné magistralement par l’ancien gardien de l’Olympiakos. Inoffensifs durant la majeure partie de la rencontre, les Grecs procèdent en contre et surprennent les Allemands contre le cours du jeu à la 74e minute.

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Sur une contre‑attaque éclair menée par Chrístos Tzólis, l’ailier d’Arsenal trouve à l’entrée de la surface Dimítris Kourbélis, qui tente sa chance du gauche. La frappe de l’entrant, déviée par la défense allemande, trompe Alexander Nübel. La Grèce mène 1‑0 à quinze minutes du terme.

Sonnée, la Mannschaft tente de réagir en fin de match. D’abord par l’intermédiaire de Serge Gnabry (79e), puis par le défenseur Yann Bisseck (86e). Mais les tentatives du Bavarois et du Milanais sont stoppées encore une fois par Tzolákis, véritable héros de la sélection hellène. Inefficace, l’Allemagne s’incline à Augsbourg et n’a toujours pas gagné le moindre match sous les ordres de Jürgen Klopp.

Quelle a été la réaction de Jürgen Klopp après cette nouvelle déconvenue ?

Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par le média GOAL, Jürgen Klopp n’a pas caché sa frustration après ses débuts manqués à domicile : « Que nous ne démolissions pas complètement des Grecs regroupés très bas, c’était clair. Ne pas gagner largement aujourd’hui, voire ne pas gagner du tout, j’aurais pu l’accepter. Mais nous n’avons pas le droit de perdre ce match. Et pourtant, nous l’avons fait », a-t-il déclaré après la défaite surprenante de son équipe.

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Le technicien allemand a confié que cette défaite relevait à « 100 % de ma responsabilité ». En effet, ce dernier avait surpris tout le monde en titularisant notamment Alexander Nübel, Josha Vagnoman ou encore Bambasé Conté à la place, respectivement, de Marc‑André Ter Stegen, Nico Schlotterbeck et Nadiem Amiri.

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Le premier quart d’heure était le « point positif marquant » de la soirée selon Jürgen Klopp. « Là, nous savions ce que faisait l’adversaire, nous avions préparé l’équipe en conséquence et les automatismes étaient là. Mais après cela (15 premières minutes), nous ne l’avons plus fait. Je ne sais pas encore pourquoi », a-t-il constaté à l’issue du match.

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Comment ont réagi les supporters de la Mannschaft à l’issue du match ?

Après cette nouvelle contre-performance, une partie du public allemand, présent à Augsbourg, a décidé de siffler les joueurs de la Nationalmannschaft. Après avoir vécu une Coupe du monde cauchemardesque, l’effet Klopp tarde à prendre forme sur le terrain, ce qui provoque l’agacement de certains supporters allemands.

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Ces derniers ont certainement remis en cause les changements opérés dans le onze de départ par le technicien allemand. De plus, le match brouillon de l’Allemagne ainsi que le manque de sursaut d’orgueil après le but grec ont assurément exaspéré le public d’Augsbourg.

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En conférence de presse, Jürgen Klopp a réagi aux sifflets : « C’est acceptable, mais pas nécessaire, a-t-il d’abord souligné. Ceux qui veulent siffler n’ont qu’à me siffler, moi. Si quelqu’un veut être critique, qu’il le fasse avec moi et qu’il laisse les garçons tranquilles. »

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