Accueil - Foot Français - France-Suisse Espoirs : la compo probable des Bleuets rescapés

Qualifiés depuis samedi, les Bleuets n’ont plus rien à gagner au classement, mais beaucoup de joueurs à remplacer. Pour France-Suisse Espoirs, ce mardi 6 octobre à 19h au stade de la Source d’Orléans, Gérald Baticle doit composer sans huit éléments. La compo probable des Bleuets ressemble donc à une équipe de rescapés, chargée de terminer invaincue la phase qualificative de l’Euro Espoirs 2027.

France-Suisse Espoirs : un rassemblement qui a tout encaissé

La liste des absents s’est allongée à chaque étape de la fenêtre internationale. Tidiam Gomis avait renoncé dès le départ, Leny Yoro a été appelé en dernière minute chez les A de Zinédine Zidane. Ethan Mbappé (entorse de la cheville droite) et Senny Mayulu (lésion à la cuisse gauche) se sont blessés lors de la victoire 2-0 en Estonie, ce qui a valu au Nantais Dehmaine Tabibou d’être rappelé. Ewen Jaouen a déclaré forfait à son tour.

Le match contre le Luxembourg a coûté trois joueurs de plus. Jean-Mattéo Bahoya (cheville) et Giovani Versini (jambe) en sont sortis touchés, et Joane Gadou, exclu après la pause, est suspendu.

Studio Média Sur 7 – Photo : Gérald Baticle.

La compo probable des Bleuets contre la Suisse

Baticle devrait en profiter pour lancer des joueurs peu utilisés depuis le début du rassemblement. Patouillet est attendu dans les buts et Lebreton en pointe, entre Mathys Tel et Tabibou. Au milieu, Darryl Bakola, Valentin Atangana et Danois formeraient le trio, devant une défense à quatre composée de Methalie, Christian Mawissa, Jaydee Canvot et Saël Kumbedi.

La compo probable de la France : Patouillet ; Methalie, Mawissa, Canvot, Kumbedi ; Bakola, Atangana, Danois ; Tel, Lebreton, Tabibou.

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Lebreton en pointe, cela signifie que Steve Ngoura, auteur d’un doublé samedi (10e et 25e), ne figure pas dans ce onze probable. Tel, buteur de la délivrance à la 76e minute, est lui maintenu.

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Qualifiés pour l’Euro Espoirs 2027 après un samedi à dix

La qualification est tombée samedi soir, déjà à Orléans, dans un match qui n’aurait pas dû s’y jouer ce jour-là. Prévue la veille à Lorient, la rencontre avait été reportée après l’accident du car de la délégation luxembourgeoise, sorti de la route entre Lorient et Ploërmel. Cinq membres de l’équipe avaient été hospitalisés pour des coupures et des contusions, avant de ressortir de l’hôpital.

Sur le terrain, les Bleuets menaient 2-0 grâce à Ngoura avant de se faire rejoindre à dix, sur deux buts d’Englaro, dont un penalty à la 68e. Tel a remis la France devant. Ce 3-2 offre aux Espoirs une cinquième qualification d’affilée pour une phase finale depuis 2019. L’Euro Espoirs 2027 se jouera en Serbie et en Albanie, du 16 juin au 3 juillet.

Ce que la Suisse joue encore à Orléans

Pour les Suisses, la soirée compte davantage. Deuxièmes du groupe C avec 17 points, contre 23 pour la France, ils seront comparés aux autres dauphins pour désigner le meilleur deuxième, directement qualifié. Chaque point et chaque but pèsent dans ce calcul, face à une équipe de France qui n’a pas perdu depuis le début des éliminatoires.

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Le match sera diffusé gratuitement sur les chaînes YouTube et Twitch de Zack Nani, diffuseur des Espoirs. Titulaire probable, Dehmaine Tabibou comptait deux sélections chez les Espoirs avant d’être rappelé en renfort par Baticle pour pallier les blessures de Mbappé et Mayulu. Toute l’actualité des sélections est à suivre dans notre rubrique football français.

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À quelle heure et sur quelle chaîne voir France-Suisse Espoirs ?

Mardi 6 octobre 2026 à 19h, au stade de la Source d’Orléans, en accès libre sur YouTube et Twitch via Zack Nani.