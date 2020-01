OM Mercato : Zubizarreta met fin aux négociations avec Lihadji

L’ OM a décidé de retirer l' offre faite à son jeune espoir Isaac Lihadji. Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’ Olympique de Marseille, l’a personnellement annoncé au jeune ailier droit.

OM mercato : fin des discussions avec Isaac Lihadji

Joueur très prometteur du centre de formation de l’ OM, Isaac Lihadji avait été tout proche de signer son premier contrat professionnel. Mais la récente coupe du monde U17 au Brésil avait obligé les deux parties à reporter les négociations.

De retour de compétition, dans laquelle il avait inscrit 3 buts, Isaac Lihadji refusait de signer. L’offre était pourtant prometteuse, à en croire les dirigeants olympiens qui disaient avoir tout fait pour convaincre le jeune ailier.

Face aux réticences de ce dernier, l’ OM a donc pris la décision de retirer son offre et de mettre fin aux négociations. Andoni Zubizarreta s’est chargé de l’annoncer à Isaac Lihadji et à son entourage, ce lundi en fin de matinée.

Selon les responsables marseillais, Isaac Lihadji n’aurait jamais eu l’intention de signer son premier contrat professionnel avec l’écurie phocéenne. Une source proche de la direction du centre de formation de l’ OM a même confié à rmcsport que Maxime Lopez et Boubacar Kamara avaient signé facilement « car ils avaient sans doute plus envie de signer à l’OM ». Or avec Isaac Lihadji, « ça devenait trop compliqué ».

Joint par la radio sportive, le club provençal a confirmé la fin des discussions avec le jeune joueur de 17 ans. Mais les dirigeants olympiens n’ont pas souhaité faire de commentaire à ce sujet.

Quant à Isaac Lihadji, il pourrait désormais s’engager avec l’un des nombreux clubs annoncés à ses trousses, à savoir le LOSC, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin, le FC Barcelone…