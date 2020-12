OM Mercato : Le cadeau empoisonné de Zubizarreta à Longoria

Publié le 06 décembre 2020 à 10:54

En quittant l’ OM, Andoni Zubizarreta n’avait pas eu le temps de régler tous les dossiers urgents. L’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille aurait même négligé un dossier que son successeur, Pablo Longoria, a assez de mal à traiter.

OM : Jordan Amavi, un coup de Zubizarreta

En fin de contrat avec l’ OM en juin prochain, Jordan Amavi négocie actuellement une prolongation. L’Olympique de Marseille n'a pas l'intention de laisser son joueur quitter ses rangs, encore moins gratuitement l'été prochain, et fait donc le maximum ces derniers temps pour prolonger son bail. Mais le timing de ces négociations joue contre les responsables du club phocéen, lesquels devront régler le dossier avant janvier. Autrement, le latéral gauche sera libre de négocier avec tout autre club de son choix. Or, Jordan Amavi aurait pu être prolongé du temps de Andoni Zubizarreta. Selon les informations de L’Équipe, l’ex-directeur sportif de l’ OM avait négligé le dossier laissé en héritage à Pablo Longoria. Ce dernier peine à convaincre l’ancien Niçois de signer une prolongation de son contrat avec l' OM.

Des conditions posées à l' Olympique de Marseille

Jordan Amavi a été élu meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de la saison par le quotidien sportif. Ce classement est certes discutable, mais ce qui l’est moins, c’est que l’ex-joueur d'Aston Villa a retrouvé son meilleur niveau. De plus, il est le titulaire indiscutable à ce poste malgré la signature de Yuto Nagatomo par l' OM l'été dernier. Pour toutes ces raisons, le clan du natif de Toulon se sent en position de force et réclame une augmentation de salaire supérieure aux 180 000 euros perçus chaque mois par Amavi.

L’ OM a fait une première offre fusée par les représentants du joueur. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Pablo Longoria peine à régler ce dossier laissé en héritage par Andoni Zubizarreta. À moins de 4 semaines de la fin de l'année 2020, la pression est forte sur les épaules de Pablo Longoria.













