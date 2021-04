Barça Mercato : Prolongation, Zubizarreta balance pour Messi

Publié par Ange A. le 16 avril 2021 à 07:45

Ancien du FC Barcelone autant en tant que joueur puis dirigeant, Andoni Zubizarreta s’est confié sur l’avenir de Lionel Messi. Pour l’ancien portier des Blaugranas, l’Argentin, en fin de contrat cet été, aurait déjà tranché au sujet de son futur.

Le sort de Messi déjà fixé au FC Barcelone ?

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone peut toujours réaliser le doublé cette saison. Cette quête commence dès ce samedi avec la finale de la Copa del Rey face à l’Athletic Bilbao. Une rencontre particulière pour Lionel Messi, puisqu’il pourrait s’agir de sa dernière finale avec le club catalan. Formée à la Masia, La Pulga pourrait en effet quitter son club de toujours au prochain mercato en tant que joueur libre. Le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas prolongé son contrat et avait indiqué qu’il lâchera sa réponse définitive au terme de la saison. Ancien gardien puis directeur sportif des Blaugranas, Andoni Zubizarreta estime néanmoins que l’Argentin aurait déjà tranché pour son avenir.

Révélation de Zubizarreta sur le futur de La Pulga

Pour l’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, l’issue de la finale de la Copa del Rey n’aura aucun impact sur l’avenir du capitaine des Blaugranas. « Messi a mérité le droit de réfléchir à son avenir et de décider […] Dans le processus dans lequel nous prenons nos décisions, les choses qui vous arrivent vous influencent. Ce sont des éléments qui s’additionnent, mais je pense que Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête. La finale de la Coupe est l’un de ces éléments qui vous aide à confirmer. Mais ne pense pas que ce sera décisif », a indiqué Andoni Zubizarreta au micro de Catalunya Radio. Reste plus qu’à savoir si l’Argentin va décider de poursuivre l’aventure à Barcelone ou enfin se laisser tenter par un challenge à l’étranger.