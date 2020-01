Mercato ASSE : Wolfsburg, Guilavogui tourne le dos à Saint-Étienne

Josuha Guilavogui a changé de cap sur son avenir. Après avoir envisagé de finir sa carrière à l’ ASSE, au sein de son club formateur, le milieu de terrain du VfL Wolfsburg s’est rétracté.

Josuha Guilavogui dévoile son plus gros regret avec l' ASSE

Josuha Guilavogui a été formé à l’ ASSE entre 2005 et 2009. Il est ensuite passé professionnel au sein du club ligérien. Le milieu de terrain a ainsi défendu les couleurs de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 pendant quatre saisons. C’était entre 2009 et 2013.

Transféré à l’Atletico Madrid, l’international Tricolore avait fait l’objet d’un prêt au VfL Wolfsburg entre 2014 et 2016. Un prêt qui a débouché sur le transfert définitif de Josuha Guilavogui à la formation de Bundesliga. Il est donc à sa sixième saison consécutive chez les Loups et son contrat est valide jusqu’en juin 2023.

Malgré son long bail en Allemagne, l’ancien milieu défensif de l’ ASSE n’a pas oublié les Verts. Et il ne manque pas une seule occasion pour montrer sa vitre stéphanoise. « Je suis parti de Saint-Étienne à 22 ou 23 ans, en ayant tout connu : jouer la relégation, gagner un derby, remporter un titre (la coupe de la Ligue en 2013, ndlr)… ça restera une fierté d’avoir glané un trophée dans mon club formateur », avait rappelé Josuha Guilavogui.

« Mon seul regret, ce serait de ne pas avoir disputé la Coupe d'Europe avec l’ ASSE », a-t-il exprimé également dans une interview accordée à So Foot, l’été dernier. En mars 2018, l’ancien Bleu avait même fait savoir qu’il envisageait de terminer sa carrière à l’ ASSE où il a fait ses débuts.

« J’ai quasiment passé plus de temps à l’étranger qu’en France désormais. Mais un jour ou l’autre, je reviendrai à Saint-Étienne. C’est peut-être banal de dire que c’est le club de mon coeur. Il s’agit de mon club formateur, où je suis arrivé à 14 ans. Ce serait une belle façon de boucler la boucle que de finir ma carrière à Saint-Étienne », a-t-il annoncé, sur beIN Sports.

Josuha Guilavogui ne souhaite plus finir sa carrière à l' ASSE

Mais deux ans plus tard, Josuha Guilavogui (29 ans) ne se voit plus raccrocher les crampons dans le Forez. Le joueur n'a plus vraiment envie de prendre sa retraite à Saint-Etienne.

« Au début, j’avais l’envie de finir ma carrière à Saint-Étienne là où tout a commencé pour moi. Mais maintenant qu’on a affronté l’équipe en Ligue Europa (cette saison en phase de poule, ndrl), j’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle. Je me vois bien finir ma carrière à Wolfsburg. Tout me plaît ici », a-t-il déclaré dans une interview sur le site de son club actuel.

Rappelons que Josuha Guilavogui et le VfL Wolfsburg sont 9es de Bundesliga, après 18 journées.