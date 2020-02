FC Nantes : Nul contre Metz, Christian Gourcuff n'en peut plus !

Plus rien ne va au FC Nantes, qui a enchaîné samedi soir une cinquième rencontre sans succès en concédant le match nul à domicile face au FC Metz (0-0). Marqué à l'issue de la rencontre, Christian Gourcuff a eu des difficultés à expliquer la prestation de ses joueurs...

Christian Gourcuff : "90 minutes de souffrance"

Sans victoire depuis le 12 janvier dernier et son déplacement à Saint-Étienne, le FC Nantes comptait sur l'accueil du FC Metz pour remettre la marche avant et redonner du plaisir à des supporters de plus en plus mécontents. Les retours dans le groupe de Charles Traoré, Dennis Appiah, Nicolas Pallois et Kalifa Coulibaly incitaient de plus à l'optimisme avant la rencontre.

Si la défense a effectivement retrouvé de la consistance et de la solidité samedi soir, il n'en a rien été en revanche sur le plan offensif. Manquant d'inspiration et handicapés par le manque d'efficacité de Kalifa Coulibaly (19e et 39e) et de Kader Bamba en fin de rencontre, les Canaris ont dû partager les points avec les Mosellans.

Arrivé avec l'oeil noir en conférence de presse, Christian Gourcuff, l'entraîneur du FCN, a très mal vécu cette soirée et a dénoncé avec force le comportement des siens lors de ce rendez-vous important.

"Ça a été 90 minutes de souffrance. Il y a eu beaucoup d'insuffisances et d'approximations dans l'expression de notre jeu. On a joué de façon beaucoup trop statique pour contrôler la partie. Mais il y a eu aussi de la suffisance ce soir (samedi soir). On ne peut pas se permettre d'être aussi détachés. Il faut regarder les choses en face, on ne peut pas continuer dans ce registre-là. J'ai vécu ce match comme un calvaire. Chaque passe a été compliquée. Notre manque de mobilité et d'anticipation a fait que chaque action technique devenait compliquée", a déclaré désabusé le coach des Canaris.

N'épargnant que Moses Simon et sa défense centrale composée de Andrei Girotto et de Nicolas Pallois, Christian Gourcuff souhaite désormais que son équipe réagisse dès la semaine prochaine du côté de Marseille. "On ne peut pas répéter cette prestation."