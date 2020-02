OL - Juventus : LDC, le Coronavirus s’invite dans le choc

Le choc entre l’ OL et la Juventus, en 8e de finale de la Ligue des Champions est-il menacé par le Coronavirus ? Pas officiellement. Néanmoins, l’UEFA apprend qu’elle surveille de très près la situation.

OL - Juventus : L'UEFA dit surveiller de près la situation

Alors que des milliers de supporters transalpins sont attendus à Lyon pour le choc entre l’ OL et la Juventus mercredi 26 février (21h), l’UEFA se tient en alerte. En effet, des cas suspects ont été signalés dans le Piémont, dimanche. Toutefois, aucun cas avéré n’a été détecté pour l’instant.

Dans les explications de l’instance européenne dans L’Équipe, elle indique « suivre de près la situation et être en contact avec les clubs et les autorités responsables ». Aucune mesure restrictive n’a été prise pour le moment et le match n’est pas menacé. Cependant, l’inquiétude et la vigilance sont de mise, car l’Italie est le pays européen le plus touché par l’épidémie de pneumonie virale venue de Chine.

D’après les informations de La Repubblica, un quatrième mort du Covid-19 a été confirmé à Bergame, en Lombardie, lundi. À Lyon, aucune mesure « de restriction n’est prise pour le moment » concernant les supporters de la Vieille Dame, selon Jean-Michel Aulas. Le parcage pour les visiteurs du Parc OL pourra donc recevoir les fans Biancorneri, mercredi soir, sauf changement de dernières minutes.

Quatre matchs de Serie ont reportés à cause du Cononavirus

Signalons que l'inquiétude est grandissante en Italie où quatre matchs de Serie A ont été reportés, à cause de la menace de propagation du Coronavirus. Notamment Inter - Sampdoria, Torino - Parme, Atalanta - Sassuolo et Chievo Vérone Cagliari.