Il y a quelques mois Blaise Matuidi n’était qu’un joueur de football. L’ancien milieu de terrain du PSG, devenu homme d’affaires, joue dans la cour des grands. Il est parmi les principales voix de la technologie 2023 aux côtés d’Elon Musk ou encore Bernard Arnault.

Blaise Matuidi désormais dans la cour des grands

Blaise Matuidi n’a pas limité sa vie au football uniquement qu'il a côtoyé durant plusieurs années et été un des meilleurs à son poste. Dans la seconde partie de sa carrière, l’ancien joueur de l’ESTAC, de l'AS Saint-Etienne, du Paris Saint-Germain, de la Juventus, puis de l’Inter Miami a commencé à investir dans la tech.

Pour ce faire, il a fondé Origins, un fonds d’investissement qui lui permet de réaliser des prises de participation dans des start-up. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain vole de succès en succès avec sa nouvelle entreprise dans laquelle on retrouve de grands noms du monde du sport, dont 80% de footballeurs et aussi du monde des affaires. Les fondateurs de The Sandbox, Sophie Mechaly (Paul&Joe), Maurice Levy de Publicis, « de hauts cadres Facebook et d'Apple». Le groupe FDJ investit également dans le projet.

Du 14 au 17 juillet prochain, Blaise Matuidi sera aux côtés d’Elon Musk (Tesla, SpaceX, Twitter), Bernard Arnault (LVMD) ou encore de Yann Le Cun (Meta et NYU) à VivaTech parmi les « Leading Voices in Tech ».

Réalisant le chemin parcouru, bien qu’il ne soit que tout frais, l’ancien footballeur a posté : « ll y a encore quelques mois, je jouais toujours au foot. En commençant par investir dans la tech en tant que business angel et avec la création de mon premier fonds d’investissement, Origins, je me suis battu pour donner une image nouvelle et multidimensionnelle des personnalités publiques, en montrant que nous pouvions, nous aussi, réussir dans le monde du business. Me retrouver en tête d'affiche pour VivaTech aux cotés de Elon Musk, Marc Benioff, Bernard Arnault, Yann LeCun, et d'autres personnalités du monde des affaires et de la tech me prouve que tout est possible avec du travail et de la volonté. Croyez vous aussi en vos rêves. Ne lâchez rien. Longue vie à Origins ! »