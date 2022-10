ASSE : Une figure de Saint-Etienne préoccupé par la situation du club

Publié par ALEXIS le 19 octobre 2022 à 15:01

Figure de l’ ASSE, Blaise Matuidi est très préoccupé par la situation actuelle de l'AS Saint-Etienne, qu’il porte toujours dans son cœur.

Blaise Matuidi est triste et inquiet pour l' ASSE

L’ ASSE va mal en Ligue 2 et cela préoccupe Blaise Matuidi. L’ancien milieu de terrain des Verts est inquiet pour l’équipe stéphanoise, actuelle 19e (après 12 journées de championnat) et relégable en National. Son souhait est de voir l’AS Saint-Etienne remonter au classement rapidement, car son équipe de cœur ne mérite pas de descendre deux saisons de suite. « Je suis triste, évidemment ! J’espère qu’ils vont vite remonter la pente, déjà en Ligue 2, parce que ça devient très difficile même si ce n’est que le début de saison », a exprimé l’ancien Tricolore, dans des propos sur Bien Public.

« L’ ASSE n’est pas à sa place là. On a envie de voir le club titiller l’Europe en Ligue 1. De par le peuple vert et l’amour que ce club porte au football, il mérite d’être au plus haut niveau », a confié le joueur natif de Toulouse. Blaise Matuidi a terminé son intervention par un constat lucide : « Il y a eu des erreurs qui ont mis le club là où il est aujourd’hui. Il faut réussir à les gommer. »

Blaise Matuidi marque son attachement pour l'AS Saint-Etienne

Blaise Matuidi a défendu les couleurs de l’ ASSE entre 2007 et 2011. Et il revendique son attachement pour le club, dont il garde des souvenirs impérissables. « Je suis attentivement (la situation), je suis toujours Vert ! J’ai passé quatre belles années à Saint-Étienne. Je n’oublierai jamais. Il y a eu des moments de joie, des moments plus durs, mais je ne garderai que de beaux souvenirs. » Outre Sainté, Blaise Matuidi a joué à l'ES Troyes AC (2004-2007) et au PSG (2011-2017) en Ligue 1. À l'étranger, il a porté le maillot de la Juventus (2017-2020), puis de l'Inter Miami (MLS), dont il est désormais l'ambassadeur.