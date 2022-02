ASSE Mercato : ESTAC, une officialisation tombe pour Matuidi

Publié par Ange A. le 25 février 2022 à 05:33

Un temps pisté par l’ESTAC Troyes, le milieu tricolore Blaise Matuidi s’apprête à quitter la MLS. Confirmation faite par Phil Neville.

Inter Miami, le départ de Blaise Matuidi acté

Après une saison et demie en MLS, le rêve américain va prendre fin pour Blaise Matuidi. Le milieu de terrain passé par Saint-Étienne avait rejoint l’Inter Miami en tant que joueur libre au terme de son contrat à la Juventus de Turin en 2020. Le champion du monde tricolore a vécu des derniers mois difficiles avec la franchise dirigée par David Beckham. Son départ de l’Inter était devenu inéluctable. Jeudi, Phil Neville a confirmé cette tendance pour le milieu aujourd’hui âgé de 34 ans. « Je n’ai que des choses incroyables à dire sur Blaise. C’est un des joueurs du vestiaire sur qui je me suis beaucoup appuyé, mais nous avons dû prendre une décision très difficile pour reconstruire l’équipe et il en faisait partie. Il ne sera pas sur notre liste cette année. Je lui souhaite bonne chance », a confié le technicien anglais en conférence de presse.

Un retour au bercail après la MLS ?

Son départ acté de l’Inter Miami, il ne reste plus que la résiliation de son contrat à l’amiable avec la franchise floridienne. Son bail avec l’Inter expire initialement en décembre 2022. Au total, il a disputé 47 rencontres avec la franchise nord-américaine pour deux buts. Poussé vers la sortie, Blaise Matuidi avait vu son nom associer ces derniers mois à l’ESTAC Troyes. Adil Rami, défenseur du club aubois, avait poussé pour la signature de l’ancien de Saint-Étienne chez le promu. « Si je l’ai contacté ? Non, même pas ! Mais ça me ferait plaisir qu’il vienne, Blaise. Ça va, il a de l’oseille, il peut venir ici [rires]. Ça peut être bien pour la L1, pour l’ESTAC, pour lui. Il devrait venir », confiait le défenseur à L’Équipe. Reste maintenant à savoir si le champion du monde fera son retour dans l’Hexagone.