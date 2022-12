PSG : ASSE, une légende de l'Equipe de France prend sa retraite

Publié par Thomas le 23 décembre 2022 à 17:21

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, un ancien joueur du PSG et de l' ASSE a annoncé la fin de sa carrière de footballeur.

C’est une journée bien triste pour le football français, ce vendredi, l’ancien international français Blaise Matuidi a annoncé sur ses réseaux sociaux sa retraite footballistique après plus de 18 ans de carrière. Formé à l’ESTAC et passé par l’AS Saint-Etienne et le PSG, le mythique milieu de terrain a publié un message accompagné d’une vidéo d’une trentaine de minutes expliquant sa décision. "Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page. MERCI ", écrit le champion du monde 2018.

Plutôt discret depuis son départ du Vieux Continent en 2020, Blaise Matuidi avait fait un retour remarqué la semaine dernière auprès du rassemblement tricolore après la demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc. Loué pour son abnégation et son dévouement sur le terrain, le natif de Toulouse laisse un héritage important derrière lui.

PSG : Les hommages se multiplient après l’annonce de Matuidi

S’il avait effectué un passage plutôt réussi à la Juventus entre 2017 et 2020, avant de s’envoler pour la MLS, c’est bien au Paris Saint-Germain que Blaisou aura connu ses plus belles heures. Au cœur d’un trio légendaire qu’il formait avec Marco Verratti et Thiago Motta, le Français aura longtemps fait figure d’indéboulonnable dans le onze parisien, malgré la concurrence féroce à ce poste.

Sur Twitter, les hommages se multiplient pour celui qui avait su conquérir le cœur des supporters que ce soit en Bleus comme au PSG. "Bravo. Tu es la preuve qu’avec beaucoup de travail et d’abnégation on arrive à tout ! Un exemple pour la nouvelle génération. Merci", écrit le journaliste Fabrice Hawkins. "Merci pour tout Blaisou. Triple poumon de la capitale. Un style unique ! Parisien a vie", tweete quant à elle Ambre Godillon.