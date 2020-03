Juventus : positif au Covid-19, Paulo Dybala donne des nouvelles

Déclaré positif au coronavirus il y a une semaine, Paulo Dybala, l'attaquant de la Juventus Turin, s'est exprimé à la télévision italienne. Il retrouve la forme après avoir connu des jours difficiles.

Avec Daniele Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala est un des trois joueurs de la Juventus Turin à avoir été infecté par le Covid-19. Révélée le 21 mars dernier, sa positivité au coronavirus avait particulièrement marqué en Italie. À noter que sa fiancée avait également contracté la maladie. En isolement depuis, le talentueux gaucher tente de récupérer ses facultés physiques.

Après avoir vécu une semaine particulièrement difficile, le joueur argentin se sent de mieux en mieux. Il est présentement engagé sur le chemin de la guérison. Paulo Dybala est revenu sur les symptômes de la maladie dans un entretien donné à la chaîne de télévision de son club.

"Je vais bien. Je me sens beaucoup mieux après avoir ressenti fortement les symptômes ces derniers jours. Je peux désormais me déplacer et je vais tenter de m'entraîner à nouveau. J'avais déjà essayé ces derniers jours, mais je ne pouvais plus rien faire après cinq minutes. Je tremblais, je manquais d'air et j'étais très fatigué. Je sentais que mon corps était lourd et mes muscles me faisaient mal. Je devais donc m'arrêter", a déclaré le joueur de 26 ans dans des propos rapportés par Sky Italia.