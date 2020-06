Mercato PSG : Lazio, la bonne nouvelle Sergej Milinkovic-Savic ?

Le mercato PSG pourrait bien s’animer avec Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de terrain de la Lazio Rome, ciblé par Leonardo. Une mauvaise nouvelle était venue calmer les ardeurs des dirigeants parisiens, mais l’inquiétude commence à se dissiper.

Mercato PSG : Sergej Milinkovic-Savic, les tractations peuvent se poursuivre

Leonardo a des vues sur Sergej Milinkovic-Savic pour le mercato PSG de cet été. Le joueur serbe de 25 ans, ciblé pour bétonner le milieu du Paris Saint-Germain, avait donné quelques frayeurs aux dirigeants de son club la Lazio Rome et à ceux du club de la capitale française. En effet, l’effectif de la Lazio Rome a repris les entraînements en préparation du retour de la Serie A. Cette reprise mettait fin à deux mois sans entraînement des joueurs, ce qui a amené les dirigeants à demander à chaque élément de s’arrêter à la moindre alerte. Les corps des joueurs doivent se réhabituer à petites doses à la grosse et habituelle débauche d’énergie, sans quoi des défections pour blessures pourraient se compter chaque semaine. Le club a été pris de peur lorsque Sergej Milinkovic-Savic, la cible du PSG pour ce mercato estival, s’est arrêté suite à une alerte au genou.

Plus de peur que de mal pour le joueur de la Lazio ?

La presse italienne a tout de suite relayé des informations inquiétantes sur l’état du joueur. Des rumeurs d’une IRM qui pourrait confirmer une grosse blessure circulaient, ce qui inquiétait les dirigeants de la Lazio Rome, mais aussi ceux du Paris Saint-Germain. Leonardo, déterminé à attirer ce joueur capable de corriger définitivement le manque causé par le départ à la retraite de Thiago Motta, a jeté son dévolu sur Sergej. Cette annonce de sa blessure, qui semblait porter un coup d’arrêt au mercato du PSG, n’a forte heureusement pas été confirmée. Le joueur n’a pas passé l’IRM annoncée et son état de santé ne serait pas aussi grave que redouté par les médias transalpins.

Combien coûte Sergej Milinkovic-Savic ?

Avec un prix de son transfert estimé à plus de 130 millions d’euros, le serbe perçoit un salaire de 3 millions d'euros net par saison à la Lazio Rome. Avant l’arrêt de la Serie A pour cause de pandémie de COVID-19, Sergej avait joué 24 des 25 matchs disputés par la Lazio. Il a même inscrit 4 buts et réalisé 4 passes décisives, ce qui est une donnée importante aux yeux de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain.