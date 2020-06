Stade de Reims Mercato : Accord trouvé avec Fraser Hornby

Le Stade de Reims, qui a accordé un bon de sortie à Boulaye Dia, a déjà trouvé son remplaçant. Fraser Hornby, attaquant prêté par Everton au KV Kortrijk (D1 belge) cette saison, a donné son accord pour évoluer en Champagne la saison prochaine.

Le Stade de Reims, un club ambitieux

Cette saison, le Stade de Reims a fait forte impression. Meilleure défense de Ligue 1, le club champenois a fini 6e du championnat. Un classement qui pourrait lui permettre de participer à la prochaine Ligue Europa. Pour Mathieu Lacour, qui veut « faire du Stade de Reims un club qui se situe régulièrement dans le Top 10 national », c’est donc un rang très flatteur. Pour le Stade de Reims, club dont le projet a beaucoup été vanté en Europe, « c’est beaucoup plus simple de discuter avec un Kai Sierhuis, buteur de l’Ajax, et un Wout Faes, capitaine de l’équipe de Belgique Espoirs », a expliqué le directeur général champenois.

Fraser Hornby en remplacement de Boulaye Dia ?

Mathieu Lacour veut « démarrer la saison avec quatre attaquants axiaux », à savoir Kai Serhuis, El Bilal Touré, Donis et Boulaye Dia. Et en cas de départ de ce dernier, qui a un bon d'entrée ? « Nous avons un accord avec Fraser Hornby. Si Boulaye Dia a un projet qui l’intéresse, et dans lequel on s’y retrouve, il pourra partir », a répondu le responsable rémois dans une interview accordée à L’Union. Pour rappel, Fraser Hornby, attaquant écossais de 20 ans, a marqué 4 buts en 14 matches toutes compétitions confondues avec le KV Kortrijk cette saison.